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Policiales

Incendio en el macrocentro: una casa ardió y generó un gran temor en el vecindario

El fuego se desató cerca de las 7 de la mañana frente a una panadería. Bomberos trabajaron para evitar la propagación y aún no se confirmó si hubo personas heridas.
Martes, 17 de marzo de 2026 07:57

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Un incendio de importantes dimensiones se registró en las primeras horas de este martes en la zona de avenida Juan B. Justo y Los Fresnos, en barrio Ferroviario, de la ciudad de Salta, lo que generó momentos de tensión entre los vecinos del sector.

Importantes pérdidas materiales: quedó destruida la vivienda y dos vehículos, según las primeras informaciones.

Según las primeras informaciones, una vivienda se prendió fuego alrededor de las 7, y rápidamente las llamas comenzaron a expandirse, generando una intensa humareda visible desde distintos puntos de la zona. La situación motivó el inmediato llamado a los servicios de emergencia.

En el lugar trabajaron dotaciones de bomberos junto a personal de seguridad, quienes desplegaron un operativo para controlar el foco ígneo y evitar que el fuego alcanzara a otras viviendas cercanas.

Hasta el momento, no se confirmó la existencia de personas heridas. En paralelo, se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar qué originó el incendio.

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