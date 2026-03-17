PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
22°
17 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

medio oriente en guerra
medio oriente en guerra
Narcotráfico
Femicidio en salta
Concejo Deliberante Capitalino
Irán
incendio
La Poma
femicidio en san calixto
medio oriente en guerra
medio oriente en guerra
Narcotráfico
Femicidio en salta
Concejo Deliberante Capitalino
Irán
incendio
La Poma
femicidio en san calixto

DÓLAR OFICIAL

$1415.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Femicidio en San Calixto: el mensaje del hijo de la víctima que conmueve en redes

El crimen de Vanesa Guadalupe García, de 41 años, es investigado como un presunto femicidio seguido de suicidio. Su hijo la despidió con un mensaje en redes en el que expresó su dolor y prometió cuidar a sus hermanos.
Martes, 17 de marzo de 2026 08:59

Escuchar esta nota - 00:00

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El crimen de Vanesa Guadalupe García, de 41 años, en la zona sur de la ciudad de Salta, generó una fuerte repercusión. Su hijo la despidió con un mensaje en redes sociales en el que expresó su dolor y prometió cuidar a sus hermanos.

Notas Relacionadas

“No sé cómo explicar lo que siento… no puedo asimilar que ya no voy a volver a verte”, escribió el joven, quien también dejó una frase que impactó a quienes leyeron el posteo: “Espero que mi madre no se acueste pensando que fracasó como madre, porque yo podría escribirle un libro entero contando lo bien que lo hizo”.

El hecho es investigado como un presunto femicidio seguido de suicidio. En la vivienda del barrio San Calixto, donde fue hallada sin vida la mujer, también encontraron muerto a Aníbal Palacios, quien sería su pareja.

La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia, que busca determinar cómo ocurrió el hecho, en un caso que volvió a poner en agenda la violencia de género en la provincia.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD