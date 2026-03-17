Femicidio en San Calixto: el mensaje del hijo de la víctima que conmueve en redes

El crimen de Vanesa Guadalupe García, de 41 años, en la zona sur de la ciudad de Salta, generó una fuerte repercusión. Su hijo la despidió con un mensaje en redes sociales en el que expresó su dolor y prometió cuidar a sus hermanos.

“No sé cómo explicar lo que siento… no puedo asimilar que ya no voy a volver a verte”, escribió el joven, quien también dejó una frase que impactó a quienes leyeron el posteo: “Espero que mi madre no se acueste pensando que fracasó como madre, porque yo podría escribirle un libro entero contando lo bien que lo hizo”.

El hecho es investigado como un presunto femicidio seguido de suicidio. En la vivienda del barrio San Calixto, donde fue hallada sin vida la mujer, también encontraron muerto a Aníbal Palacios, quien sería su pareja.

La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia, que busca determinar cómo ocurrió el hecho, en un caso que volvió a poner en agenda la violencia de género en la provincia.