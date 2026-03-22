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Policiales

Crimen en barrio Santa Lucía: quién era el joven asesinado y el rol del motociclista acusado

El asesinato se produjo en medio de una noche marcada por disturbios y violencia. Hay un detenido y este domingo secuestraron la motocicleta del presunto autor. La investigación intenta determinar el móvil del crimen. La autopsia confirmó que "Pipa" murió por un disparo en el tórax.
Domingo, 22 de marzo de 2026 15:01
Crimen en el barrio Santa Lucía, un joven fue asesinado. Foto: Walter Echazu

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El barrio Santa Lucía fue escenario de una jornada de extrema violencia que terminó con el asesinato de Santiago Ferrufino, un joven de 24 años conocido como “Pipa”, quien recibió al menos un disparo que le provocó la muerte. 

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El hecho ocurrió en un contexto de tensión creciente, con corridas, enfrentamientos entre grupos y escenas que quedaron registradas en videos difundidos en redes sociales.

De acuerdo a los primeros datos de la investigación, un hombre que se movilizaba en motocicleta habría llegado directamente hasta donde se encontraba la víctima y abrió fuego sin mediar palabras. Testigos señalaron que el agresor ya lo estaba buscando previamente, lo que refuerza la hipótesis de un ataque premeditado. Este domingo, la Policía logró secuestrar el rodado que habría sido utilizado en el crimen.

"Venía rápido, con un arma, parecía que sabía a quién buscaba", relató una vecina desde el lugar de los hechos.

Será imputado este lunes

El presunto autor fue detenido pocas horas después del homicidio y será imputado este lunes 23, confirmó el fiscal Santiago López Soto, quien encabeza la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades.

En paralelo, trascendió que la víctima tenía antecedentes y que incluso habría estado detenida tiempo atrás, un dato que ahora forma parte del análisis judicial. Vecinos indicaron que actualmente vendía bollos en el barrio. Además, tenía una hija de aproximadamente 5 años.

En ese sentido, no se descarta que el crimen esté vinculado a un ajuste de cuentas, aunque por el momento no hay una hipótesis firme confirmada oficialmente.

Enfrentamientos y corridas

Otra de las líneas que se investiga apunta a posibles conflictos vinculados al narcomenudeo o disputas territoriales, una problemática que en distintos barrios viene generando episodios de violencia similares. Incluso, al momento de le ejecución, hubo un enfrentamiento entre bandos y corridas. Sin embargo, fuentes cercanas al caso señalaron que aún es prematuro establecer un móvil concreto.

El asesinato ocurrió en medio de una noche convulsionada en Santa Lucía. Además del homicidio, se registraron disturbios, dos efectivos policiales resultaron heridos y una garita fue incendiada por vecinos en medio del desborde. La escena expuso un alto nivel de conflictividad social que complejiza aún más el esclarecimiento del caso.

Mientras avanza la investigación, la principal incógnita sigue siendo la misma: ¿por qué mataron a Santiago Ferrufino? Las próximas horas serán clave para determinar si se trató de un hecho aislado o de un nuevo episodio en una trama más profunda de violencia en la zona.

Qué determinó la autopsia

Uno de los elementos centrales de la investigación es el resultado preliminar de la autopsia, que confirmó que la víctima murió por una herida de arma de fuego en la zona torácica.

Este dato permite encuadrar con mayor precisión el hecho, que desde el inicio fue investigado como un homicidio, aunque aún restan estudios complementarios.

 

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