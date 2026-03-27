Imputaron a dos supuestas “viudas negras", quienes le robaron los ahorros a un jubilado

Dos mujeres de 34 y 28 años fueron imputadas por el presunto delito de hurto simple en perjuicio de un hombre de 78 años, bajo la modalidad “viudas negras".

El hecho ocurrió el pasado 26 de marzo, en un domicilio del barrio San Jorge de Rosario de Lerma, cuando las acusadas ingresaron a la vivienda del damnificado bajo el pretexto de venderle un cuchillo.

Una vez en el interior y aprovechando un descuido del adulto mayor, habrían sustraído del interior de un cajón una suma aproximada de 300.000 pesos, correspondiente a haberes jubilatorios y ahorros personales.

Su hija advirtió la situación

La situación fue advertida por la hija de la víctima, quien al llegar al lugar encontró a las dos mujeres dentro del inmueble. Tras interrogar a su padre y a las sospechosas, estas manifestaron haber recibido dinero por la supuesta venta de un cuchillo, retirándose luego del lugar.

Instantes después, la mujer constató la faltante del dinero, por lo que salió en su búsqueda y logró ubicarlas en las inmediaciones. En ese contexto, una de las acusadas devolvió parcialmente la suma sustraída, entregando 20.000 pesos, y atribuyó a la otra la tenencia del resto.

Ante la intervención policial, ambas mujeres fueron demoradas y trasladadas a la dependencia, donde se procedió al secuestro de dinero en su poder y del cuchillo mencionado. Posteriormente, y tras las diligencias de rigor, quedaron a disposición de la Fiscalía.

El fiscal Escalante solicitó el mantenimiento de detención de las imputadas, teniendo en cuenta que no se logró recuperar la totalidad del dinero sustraído, que una de ellas registra antecedentes y que no se pudo acreditar un domicilio fijo, circunstancias que podrían entorpecer el normal desarrollo de la investigación.