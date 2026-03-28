Tartagal: dio a luz, escapó del hospital y abandonó a su bebé recién nacido

Un grave hecho generó conmoción en el norte de la provincia luego de que se confirmara el abandono de un recién nacido en la ciudad de Tartagal. El caso fue informado oficialmente por el Ministerio de Salud Pública de Salta, que detalló las circunstancias en las que una mujer dio a luz en un hospital Juan Domingo Perón y posteriormente se dio a la fuga, dejando al bebé bajo resguardo institucional.

De acuerdo al comunicado oficial, el parto se produjo el pasado jueves en Tartagal y constituyó el único contacto de la mujer con el sistema sanitario provincial. Según se pudo establecer, la paciente no es residente en Salta, sino que es oriunda de la provincia de Formosa, aunque al momento de su ingreso habría proporcionado datos filiatorios falsos.

El episodio tomó un giro crítico cuando el personal del hospital le solicitó la documentación de identidad. En ese momento, la mujer se retiró del nosocomio sin autorización, abandonando al recién nacido. La situación activó los protocolos correspondientes y dio intervención a las autoridades competentes.

A partir de ese momento, se puso en marcha un operativo de búsqueda que incluyó el análisis de las cámaras de seguridad del hospital y de la zona. Según informaron fuentes oficiales, el sistema de videovigilancia permitió captar la imagen de la mujer, lo que derivó en su identificación mediante reconocimiento facial.

Con estos datos, la Policía de la Provincia ya cuenta con información precisa sobre la identidad de la mujer, por lo que se intensificaron las tareas para dar con su paradero. El caso quedó en manos de la Justicia, que deberá avanzar con las actuaciones correspondientes.

En paralelo, el estado de salud del bebé es estable. El recién nacido permanece bajo cuidado en una institución de acogida, conocida como Casa Cuna, donde recibe asistencia integral por parte de profesionales de la salud y equipos especializados en niñez.

Desde el Ministerio de Salud aclararon que la intervención del sistema sanitario concluyó tras la atención del parto y la estabilización del menor. A partir de allí, las actuaciones quedaron bajo la órbita de los organismos judiciales y de seguridad.