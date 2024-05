Banco Macro lanza una línea de créditos hipotecarios sin límites de monto

En los últimos años acceder a un crédito hipotecario en Argentina fue una odisea, especialmente debido a la alta inestabilidad económica y la persistente inflación que caracterizaba al país. En este contexto, el sueño de la vivienda propia se desvanecía. Sin embargo, un cambio significativo está ocurriendo con la intervención de instituciones como Banco Macro, que ha lanzado una línea de créditos hipotecarios, brindando una oportunidad para aquellos que aspiran a adquirir su hogar propio.

Esta semana, Banco Macro anunció el lanzamiento de su línea de préstamos hipotecarios pensada para brindar acceso a la vivienda a sus clientes de todo el país. La iniciativa responde a las necesidades de ofrecer soluciones crediticias competitivas y atractivas.

El Tribuno entrevistó a Jorgelina Basso, gerente Divisional del banco, para conocer en detalles esta nueva apuesta de Macro. Durante la charla, la representante de la entidad bancaria comentó que esta nueva línea de financiamiento es un producto que tienen una veta innovadora en relación a lo que está manejando el mercado financiero.

"Estamos convencidísimos que esto es un aporte, un valor agregado a los productos que están disponibles para los clientes y para los no clientes. Y que además constituyen una herramienta fundamental para solucionar el seriesísimo problema de vivienda que hay en Salta y en todo el país. Cuando se disparó la inflación mal, estas líneas, si bien nunca cayeron, nadie las utilizaba porque era una locura manejarse con la actualización UVA en un contexto de esa índole", remarcó Jorgelina Basso.

Dentro del abanico de productos que tiene el banco, Gustavo Manriquez, CEO de Banco Macro, sostiene que un país no puede crecer si no hay oferta crediticia acorde. En este caso específico de los créditos hipotecarios, Jorgelina Basso contó que al diseñar esta línea hipotecaria abrieron el segmento y ofrecen estas líneas de financiamiento para clientes y no clientes del banco.

La línea de crédito de la entidad presidida por Jorge Brito, está destinada a quienes buscan comprar su primera o segunda vivienda, sin monto máximo del préstamo. Los plazos pueden alcanzar hasta 20 años, siendo en pesos ajustables por UVA más una tasa fija nominal anual del 5.50% para todos aquellos clientes que acrediten su sueldo en Banco Macro y del 7% para los que no perciban sus haberes en la entidad.

"Fíjate que esta es una característica diferencial con respecto al resto de los bancos. Macro no pone límite al monto. Es decir, los clientes y no clientes pueden solicitar el monto que quieran, siempre y cuando se ajuste a la relación valor de la cuota y el ingreso de las personas. Si los clientes acreditan el sueldo en el banco, pueden acceder a esta tasa del 5.5, y la relación cuota-ingreso es del orden del 30%. Si no son clientes, la tasa es del 7%, y la relación cuota-ingreso es del 25%. Además, que esto es sumamente interesante. Estamos analizando la posibilidad de financiar la primera vivienda a gente joven de hasta 30 años, financiándole el 90% del valor de la vivienda si cuentan con el aval de los padres. Es decir, desde los 18 hasta los 30 años, les podemos financiar el 90% del valor de la primera vivienda contando con el aval de los padres", explicó la Gerente Divisional de Macro.

Los Préstamos para la compra de tu Casa Propia de Banco Macro permiten financiar hasta el 75% del valor escriturable del inmueble, y para quienes tienen menos de 30 años de edad y acrediten su sueldo en el banco se les otorga hasta el 90% del valor escriturable del inmueble a comprar, si sus padres son fiadores del crédito hipotecario.

Propiedades con valores hasta 350 millones de pesos, Banco Macro te financia hasta el 75% del valor de la vivienda, mientras que si las propiedades tienen valores superiores a 350 millones de pesos se financia hasta el 60% del valor. La relación cuota-ingreso, si sos cliente del Plan Sueldo no puede superar el 30% de tu salario. Si no acreditás tu sueldo en Macro, la cuota no puede superar el 25%.

Para los clientes que están en relación de dependencia, son monotributistas o autónomos hay que acreditar 12 meses de antigüedad en la empresa o de actividad. Para los clientes Plan Sueldo, además de un mes de acreditación en Banco Macro.

"Basados en la experiencia de la línea anterior, que fue exitosa y no hemos tenido ningún inconveniente en el repago de los créditos, consideramos que eso es un aporte esencial que estamos haciendo para posibilitar hacer realidad nuestro slogan y posibilitar que los argentinos a "Pensar en grande". Consideramos que tenemos un futuro promisorio y por eso trabajamos con estos productos innovadores para acompañar a todos nuestros clientes en la concreción de sus sueños. Tenemos futuro y trabajamos todos los días para hacer que se haga realidad. Esa es la gran apuesta que tenemos. Y pensamos que con esto estamos solucionando un problema de la familia, un problema de los jóvenes, un problema de los jóvenes profesionales que están todos inguidos en esa problemática que hay con la vivienda. Es una problemática generalizada", sentenció Jorgelina Basso.

Jorgelina Basso explicó que si sos cliente o no, en la web del banco hay una pestaña especial para consultar este crédito. "Entrando a macro.com.ar/hipotecario allí podés dejar tu consulta y si estás cerca podes acercarte a una sucursal perfectamente. Te esperamos en cualquiera de las 40 sucursales que tenemos en la provincia de Salta", finalizó.