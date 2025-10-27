El IPV recibirá documentación para sorteos que se harán pronto

El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) se encuentra próximo a finalizar la construcción de 48 departamentos en Rosario de la Frontera y de 40 casas en Coronel Moldes, por ello llama a inscripción y actualización de la ficha social a las familias residentes de esas localidades que cumplan los requisitos exigidos por el organismo y deseen participar en los futuros sorteos de adjudicación.

Las familias que aún no estén inscriptas en el IPV tienen que iniciar el trámite vía online completando el formulario que se encuentra disponible en la web del organismo las 24 horas. Una vez que el solicitante reciba el mail de confirmación tendrá que presentar en forma presencial documentación respaldatoria para finalizar la inscripción.

En tanto, la recepción de documentación para finalizar la inscripción y/o para actualizar ficha social será en ambas localidades mañana martes 28, por orden de llegada.

Para Rosario de la Frontera la atención será hasta el 31 de octubre en la sede Metán del IPV, ubicada en la terminal de Ómnibus (Sirio Libanesa 269) – Oficina 9.

En Coronel Moldes, la atención será en el Complejo Deportivo Municipal (calle Sarmiento s/n) de 9 a 13 y de 15 a 18 hasta el viernes 31, en la sede central del IPV ubicada en Belgrano 1.349 de la Ciudad de Salta.