Panaderías salteñas en alerta por fuerte caída del consumo

El presidente de la Cámara de Panaderos de Salta, Daniel Romano, advirtió que el sector atraviesa "uno de los momentos más difíciles" debido a una caída del consumo que ronda el 25% al 30%, lo que pone en riesgo la continuidad de numerosas panaderías locales. El dirigente alertó que, si no se reactiva el mercado interno, "será muy difícil que las PyMEs sigan sosteniendo el empleo".

Romano explicó que la situación en Salta sigue el mismo camino que en Buenos Aires, donde ya se registran cierres de panaderías. "La gente no alcanza a consumir, las ventas están retrocediendo y hoy estamos tratando de cerrar los costos como sea, sin poder aumentar precios", señaló. Indicó que la inflación se desaceleró en los últimos meses, pero no por una mejora económica, sino porque "no hay ventas y nadie puede pagar más".

El empresario señaló que la apertura a las importaciones también golpea al sector. "Muchas PyMEs están compitiendo con productos que vienen de China. Si el modelo es traer todo de afuera, habrá precios más bajos, sí, pero ¿quién los va a comprar cuando te quedes sin trabajo?", cuestionó. Afirmó que el país se concentra demasiado en la macroeconomía, mientras la micro "está paralizada".

Romano describió una economía cotidiana cada vez más frágil: más cheques rechazados, más deudores y menos circulación de dinero, lo que conforma "una espiral descendente". Advirtió que el verano profundizará la baja de ventas, ya que las altas temperaturas reducen el consumo de productos tradicionales de panadería: "Con 40 grados, la gente prefiere una gaseosa o un helado. Antes el impacto se compensaba con mayor movimiento, pero hoy no".

En relación a los salarios, sostuvo que el sector está en un dilema: "No es que las PyMEs sean millonarias. Si las ventas caen 20 o 30%, no hay forma de dar aumentos. Es una lucha entre sectores pobres". Y añadió que la falta de medidas específicas para aliviar la carga impositiva agrava el panorama: "No hubo una sola baja de impuestos para las PyMEs".

Consultado por las expectativas económicas para 2026, Romano se mostró prudente ante el optimismo del Gobierno nacional. "Ojalá tengamos un año fantástico, nadie quiere que nos vaya mal. Pero Argentina ya escuchó frases grandilocuentes que terminaron en problemas. Falta ver cómo esto llega a la gente y a las pequeñas empresas", afirmó.

Sobre los productos de temporada, informó que el kilo de pan dulce en Salta ronda entre $8.000 y $12.000, según la calidad. "En Buenos Aires algunos llegan a $35.000 o $40.000, pero acá todavía estamos lejos", sostuvo. Sobre los budines, evitó dar un precio de referencia por la gran variedad de insumos y calidades. Respecto a la calidad del pan, Romano negó que la crisis esté afectando la producción: "No se puede bajar la calidad; lo único que cambia es el tamaño o el peso del producto".