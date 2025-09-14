Subió 24% el pasaje de los colectivos del interior

Luego de realizarse la Audiencia Pública respectiva en el municipio de El Galpón, donde se debatió el pedido de readecuación tarifaria para el servicio de transporte de pasajeros del interior de la provincia (No Saeta), concluyó el estudio de los informes técnicos/económicos del organismo de transporte.

En el mencionado informe, se constató que la evolución de los ítems del costo de la presentación del servicio desde septiembre de 2024 a julio 2025, experimentaron una variación en promedio del 24% de la estructura de costos.

Por ello, el directorio de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), resolvió aplicar un nuevo cuadro tarifario para el servicio interurbano que presentará un incremento en promedio del 24%, y su vigencia será aplicable a partir del lunes 22 de septiembre.

Los representantes de las empresas del interior habían fundamentado, en la audiencia pública, el pedido por el aumento en los insumos más importantes como el combustible y neumáticos, que tuvieron un incremento significativo. Esto significa un golpe al bolsillo de los vecinos del interior de la provincia.

Cabe destacar, que el último aumento que se implementó, para el transporte de colectivo interurbano, fue en el mes de noviembre de 2024.

Asimismo, el directorio de la AMT, aclaró que el incremento tarifario es la única alternativa para sostener el sistema de transporte, teniendo en cuenta la falta de subsidios de la Nación y las drásticas medidas económicas que impulsa el Gobierno Nacional que atenta contra las economías y servicios que se brindan en el interior del país.