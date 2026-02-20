El Gobierno de Salta ofreció 8% para el primer semestre y los gremios apuntan a las mesas sectoriales

En la segunda reunión paritaria de 2026, el Ejecutivo provincial puso sobre la mesa una propuesta de aumento del 8% escalonado hasta mitad de año. Los sindicatos evitaron fijar posición definitiva y concentrarán el debate en las reuniones sectoriales previstas para el 24 de febrero.

El encuentro se dio en un contexto de reclamo por el desfase salarial acumulado. En 2025, la Provincia otorgó un incremento del 23% frente a una inflación anual del 31,5%, lo que dejó los sueldos un 8,5% por debajo del costo de vida. A esa brecha se sumó el 2,9% de inflación de enero. En la primera reunión paritaria, el Gobierno recordó el esfuerzo financiero realizado a fines de 2025 y comienzos de 2026, cuando otorgó un bono de 200 mil pesos pagado en enero y dispuso pagos quincenales entre sueldos, aguinaldo y el adicional extraordinario para amortiguar la situación económica.

Durante la reunión de ayer, el Ejecutivo expuso la situación general de las cuentas públicas y señaló la caída de recursos nacionales. Según se informó, en términos reales la Provincia recibe cerca de un 7% menos de ingresos y en los últimos dos años dejó de percibir aproximadamente 700 mil millones de pesos. Con ese escenario, se formalizó la primera propuesta salarial: un 8% escalonado hasta mitad de año, que será debatido el 25 de febrero en una nueva mesa general tras las reuniones sectoriales del día anterior.

Desde los gremios, la postura fue clara: la discusión de fondo estará en cada sector. El titular de la ADP, Fernando Mazzone, sostuvo a El Tribuno que "fue una reunión corta donde la provincia dio un porcentaje de un 8% que va a terminar modificándose porque vamos a tener mesa paritaria sectorial el día martes (24) y nuevamente la general el miércoles; de ahí vamos a poder ver bien qué es lo que ofrece definitivamente el Gobierno".

En el caso de Educación, adelantó que se planteará la recuperación de conceptos vinculados al incentivo docente. "En las sectoriales vamos a tratar una serie de cosas de la grilla salarial docente, como el tema de que tenemos que recuperar lo que la provincia pagaba por incentivo, ya sea como incentivo o compensación transitoria docente; esa plata tiene que volver a aparecer", afirmó.

Además, Mazzone confirmó que ADP adherirá al paro nacional convocado por Ctera para el 2 de marzo. "Ya le he anunciado al Gobierno que el día 2 de marzo hay un paro nacional, por lo tanto ADP se adhiere al mismo, así que en la provincia de Salta como el resto del país no estarían comenzando las clases el día 2 de marzo", expresó.