La Mesa Empresaria y Productiva de Salta enfoca su agenda

La Mesa Empresaria de Salta resolvió solicitar una reunión con el gobernador Gustavo Sáenz para presentarle una agenda de prioridades de trabajo para este año, centrada en impulsar la radicación de empresas, promover la generación de empleo y fortalecer el entramado productivo de la provincia mediante propuestas concretas del sector privado.

Ayer, con la presencia de seis de los siete presidentes que integran la Mesa Empresaria y Productiva de la provincia, se realizó la segunda reunión del año de este espacio de articulación que nuclea a las principales entidades empresarias locales. Durante el encuentro se analizaron distintos temas vinculados a la agenda económica y productiva de Salta, así como propuestas para impulsar inversiones, empleo y desarrollo.

Ferrocarril Belgrano

Otro de los temas analizados fue el proceso de privatización del ferrocarril Belgrano Cargas. En ese marco, las entidades coincidieron en la importancia estratégica que tiene esta infraestructura de transporte para la competitividad del sector productivo del norte argentino y resolvieron gestionar reuniones con los potenciales oferentes interesados en el proceso, a fin de conocer sus propuestas y transmitir las inquietudes y necesidades del empresariado salteño.

Durante la reunión también se evaluaron nuevas propuestas académicas presentadas por el IAE Business School, la escuela de negocios de la Universidad Austral, institución con la que la Mesa Empresaria y Productiva organizó durante 2024 y 2025 el dictado del Programa de Formación en Management destinado a dirigentes y ejecutivos del sector productivo.

Líneas de financiamientos

Finalmente, los integrantes de la Mesa recibieron a autoridades del Banco Nación, encabezadas por el gerente zonal Walter Rubén Quispe y el gerente comercial Víctor Elixzucer, quienes presentaron las líneas de financiamiento e inversión lanzadas por la entidad en el marco de ExpoAgro y que estarán disponibles para los clientes del banco hasta el próximo 15 de mayo.

De la reunión participaron los presidentes de la Unión Industrial de Salta, Eduardo Gómez Naar; de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Gustavo Herrera; de la Cámara de Minería, Juan Martín Gilly; de la Sociedad Rural Salteña, Enrique Figueroa; de Prograno, Pedro Arias; y de Capemisa, Federico Russo.

También estuvieron presentes Pedro Pittaluga, director ejecutivo de la Unión Industrial de Salta; Marie Pierre Lucesoni, gerente de la Cámara de Minería; y Florencia Ferreyra, gerente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta.