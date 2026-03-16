Expo Prograno, eje productivo del norte

Productores, profesionales y empresas de bienes y servicios vinculadas al sector productivo se preparan para una nueva convocatoria del campo del NOA de la mano de Expo Prograno 2026, la segunda edición de la muestra organizada por la Asociación de Productores del Norte (Prograno) que tendrá lugar el próximo 8 y 9 de abril en Las Lajitas.

La muestra se presentó oficialmente en la sede de la Sociedad Rural de Salta en un acto que estuvo encabezado por el presidente de la Expo Prograno 2026, Pedro Arias, acompañado por el ministro de Producción y Minería de la Provincia, Ignacio Lupión.

Durante la presentación, Arias destacó que la Expo Prograno "será un lugar donde el productor se podrá encontrar con la ultima tecnología disponible, con las ultimas variedades de semillas y toda la variedad de insumos que demanda el campo". "Será un lugar de buenos negocios y encuentro entre los productores", afirmó.

Por su parte, el ministro Lupión detalló que hay una "gran expectativa por esta convocatoria de gran envergadura que será clave para la producción regional", y remarcó que "desde el Gobierno asumimos el serio compromiso de acompañar esta iniciativa que nos permitirá mostrar lo que hacemos y hacia dónde vamos en materia agropecuaria".

De la presentación participaron también el secretario de Desarrollo Agropecuario, Diego Dorigato; y el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Las Lajitas, Gustavo Salvadores.

Encuentro y negocios

Consolidado como el evento más grande de la región, la convocatoria es para el 8 y 9 de abril en ruta 5, kilómetro 92, Las Lajitas, Salta. Expo Prograno 2026 se proyecta como un espacio donde productores, empresas proveedoras, técnicos y especialistas junto a organismos públicos, cámaras empresarias, instituciones académicas y entidades y organizaciones privadas podrán intercambiar experiencias, generar oportunidades comerciales y conocer las últimas innovaciones del sector.

Con más del 90 por ciento de las plazas para expositores ya ocupadas a casi un mes de su realización, la muestra ya cuenta con la presencia de numerosas entidades financieras, empresas de maquinaria, automotrices, insumos, semillas y servicios para el sector.

Durante dos días, los visitantes podrán recorrer el predio, con lotes donde se exhibirán las últimas novedades en semillas, tratamientos y tecnologías para la protección de los cultivos. La muestra contará con la participación de empresas vinculadas a maquinaria agrícola, automotrices, insumos, tecnología, servicios y soluciones para la producción, además de espacios de intercambio técnico y comercial. También se llevarán adelante charlas y conferencias con especialistas destacados sobre distintos temas de actualidad, claves para el sector.

Con expectativas de una amplia convocatoria, Expo Prograno 2026 reafirma su compromiso con el desarrollo agroindustrial del norte argentino y se consolida como una cita clave en el calendario productivo regional.

Proyección nacional

En el marco de Expoagro, una de las muestras del sector más importantes del país, Prograno presentó la Expo Prograno 2026 en el stand que el Gobierno de Salta montó en San Nicolás.

La muestra, que este año festejó su 20° aniversario y reunió a más de 700 expositores de toda la cadena agroindustrial, entidades bancarias públicas y privadas, startups y universidades, fue el escenario propicio para que las autoridades de Prograno presenten la muestra más importante del NOA.

El presidente de Expo Prograno 2026, Pedro Arias, resaltó que "se está preparando un ambiente ideal para la concreción de negocios, donde se pueda compartir y disfrutar del campo salteño".