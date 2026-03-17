Gustavo Sáenz le respondió a Cristina Kirchner y negó las acusaciones: "Intenta ensuciarme con mentiras" 

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, respondió con dureza a las declaraciones de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien durante su exposición en el juicio de la causa Cuadernos aludió a un “Gustavo” en un episodio vinculado al caso D’Alessio.

A través de su cuenta de X, el mandatario provincial rechazó las acusaciones y aseguró que se trata de un intento de desprestigio. “Una vez más, la expresidenta Cristina Kirchner intenta ensuciarme con mentiras y difamaciones”, expresó.

En su mensaje, Sáenz también hizo referencia a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, quien había replicado las críticas en redes sociales. “Voy a refrescarle la memoria a usted y a @mayrasmendoza, que en esa época era diputada nacional y seguramente se olvidó o finge demencia porque le conviene”, afirmó.

Además, cuestionó el rol político de la exmandataria: “No espero que pidan disculpas, pero sí que tenga la grandeza de dar un paso al costado del PJ. No puede ser el juguete de su hijo y sus amigos. Que la historia la juzgue”.

El respaldo en un testimonio judicial

Junto a su descargo, Sáenz difundió un video con declaraciones del juez federal Alejo Ramos Padilla durante una exposición en la Cámara de Diputados en marzo de 2019, en el marco de la investigación por el caso D’Alessio.

En ese testimonio, el magistrado explicó que el entonces intendente de Salta se presentó voluntariamente ante la Justicia, aportó su teléfono celular y colaboró con la investigación, lo que permitió descartar cualquier sospecha en su contra.

“Se presentó inmediatamente el intendente de Salta, acompañó su celular e inmediatamente se despejó cualquier tipo de duda que había sobre él”, sostuvo Ramos Padilla en esa oportunidad.

La referencia a Emiliano Estrada

En su publicación, el gobernador también apuntó contra el exdiputado nacional Emiliano Estrada, quien actualmente se encuentra imputado en una causa judicial en la que se lo investiga por la presunta creación de videos con “contenidos dudosos”, en los que se vinculaba al gobierno provincial con actividades relacionadas al narcotráfico.

Sáenz recordó ese antecedente al señalar que, según su visión, existen maniobras de difamación en su contra a través de distintos canales.

El origen de la polémica

La reacción del gobernador se produjo luego de que Cristina Kirchner, en su declaración ante el Tribunal Oral Federal 7, volviera a cuestionar la causa en su contra y relatara un supuesto encuentro en Pinamar vinculado a la investigación por extorsión y espionaje ilegal que tuvo como eje a Marcelo D’Alessio.

En ese contexto, la exmandataria mencionó la presencia de una “tercera persona” llamada Gustavo, a quien no identificó directamente, pero vinculó con un supuesto intento de recaudación para una campaña electoral.

Las referencias coinciden con versiones difundidas en el pasado que relacionaron ese episodio con Sáenz, quien en ese momento se desempeñaba como intendente de la ciudad de Salta.

Tras esas declaraciones, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, amplificó la polémica en redes sociales, donde cuestionó la situación judicial de Cristina Kirchner y apuntó contra el mandatario salteño.