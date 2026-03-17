Causa Cuadernos: Cristina Kirchner se refirió a “Gustavo”, el que buscaba ser gobernador

En una nueva jornada de declaración judicial, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a cuestionar la causa en su contra y apuntó a lo que definió como irregularidades en el funcionamiento de ciertas investigaciones judiciales.

En ese contexto, la exmandataria hizo referencia a antecedentes y elementos vinculados al caso que tuvo como eje a Marcelo D'Alessio, antes de describir un episodio ocurrido en Pinamar.

“En Pinamar no solo hay registros de chat. Hay tomas fotográficas. Una primera es una selfie en donde había quedado con encontrarse”, afirmó ante el Tribunal Oral Federal 7.

Según su relato, en ese encuentro había dos mesas: una en la que se encontraba el empresario Pedro Etchebest y otra en la que estaban el fiscal Carlos Stornelli, D’Alessio y una tercera persona.

“Es una situación muy especial porque Pedro Etchebest en una mesa y los otros tres personajes en otra”, señaló.

De acuerdo con su reconstrucción, D’Alessio le hacía preguntas a Etchebest sobre su situación judicial: “Le empieza a preguntar D’Alessio si tiene antecedentes penales, cosas vinculadas a un posible procesamiento o no”.

También describió un momento posterior del encuentro: “Luego se levantan y Stornelli termina dándole la mano a Etchebest. Una suerte de certificado mafioso que habían hablado y arreglado la situación”.

En esa misma línea, mencionó un supuesto pedido de dinero: “Más tarde D’Alessio le muestra un cuaderno negro… donde hay una cifra de 300 mil dólares que le pedían a Pedro Etchebest para no detenerlo ni incluirlo en esta causa”.

La referencia a “Gustavo”

Sin dar el nombre completo, Cristina Kirchner aludió a un tercer participante: “En realidad está Gustavo, el tercer personaje, no lo voy a nombrar, porque no vine aquí a hacer política partidaria”, expresó.

Y agregó: “D’Alessio le dice que la persona que estaba ahí de barba era el cajero de la causa Cuadernos… y que estaban buscando dinero para la campaña electoral porque quiere ser gobernador”.

Las referencias coinciden con versiones que, en el pasado, vincularon ese episodio con el actual gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien aparece en fotografías difundidas en 2019 en Pinamar junto a Stornelli y D’Alessio.

Repercusiones políticas

Tras la declaración, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, se expresó en redes sociales con duras críticas. En su publicación, planteó interrogantes sobre la identidad de la “tercera persona” mencionada en el episodio de Pinamar y sostuvo que existen imágenes en las que se ve al gobernador salteño junto al fiscal Stornelli y a D’Alessio, a quien describió como “preso por extorsión”.

Además, cuestionó el desarrollo de las causas judiciales en el país al afirmar que, a su entender, no se respetan las garantías procesales en el caso de Cristina Kirchner, al tiempo que vinculó la situación con posicionamientos políticos actuales. En ese sentido, criticó al mandatario salteño por su alineamiento legislativo y planteó que las investigaciones judiciales son utilizadas para condicionar decisiones de dirigentes políticos

El episodio referido se inscribe en la causa que investigó a Marcelo D’Alessio por presuntas maniobras de extorsión y espionaje ilegal, en la que Pedro Etchebest se presentó como denunciante.