Operativo sanitario en El Chañaral: médicos, vacunas y prevención en medio de la crecida

Equipos de salud, seguridad y asistencia trabajan en la zona con atención médica, vacunación y entrega de medicamentos. Advierten por enfermedades propias de la inundación, aunque por ahora no se registran casos de dengue.

En medio del avance del río Bermejo, en el departamento Rivadavia, se desplegó un operativo sanitario integral en El Chañaral, una de las zonas más afectadas por la crecida. En el lugar trabajan de manera conjunta médicos, asistentes sociales, bomberos, personal policial y equipos de la División Lacustre, en un intento por contener a las comunidades aisladas.

“Hace dos meses que venimos trabajando con salud pública, seguridad y los municipios en esta situación difícil”, explicó Agustina Esteban, coordinadora de Políticas Sociales. Detalló que el objetivo es llegar nuevamente a la zona con equipos médicos, entre ellos pediatras, para garantizar atención integral, vacunación y entrega de medicamentos.

Esteban destacó que además se está trabajando en el departamento de Rivadavia y ahora también en Colonia Santa Rosa.

Las intervenciones sanitarias se enfocan en prevenir y tratar enfermedades típicas de este contexto. “Lo que más se presenta son cuadros de gastroenteritis y afecciones respiratorias. También estamos trabajando en la prevención del dengue”, indicó la doctora Luz Díaz, parte del equipo médico, que hasta el momento no detectó casos positivos en la zona.

Evacuaciones y alertas al regreso a casa

El operativo también incluye la evaluación de personas que aún se encuentran en proceso de evacuación. Según explicaron, la mayoría de quienes estaban en áreas más comprometidas ya fueron trasladados, aunque persisten pérdidas materiales y dificultades para el regreso a los hogares.

Desde el sistema de salud señalaron que una de las principales preocupaciones es la situación de los niños, y que se trabaja con alimentos terapéuticos y refuerzos nutricionales. Además, se activaron esquemas especiales de vacunación para contextos de emergencia.

Mientras sigue el temporal y las aguas no logran todavía retirarse de la zona, Agustina Esteban destacó que estamos esperando que Aviación Civil nos dé el visto bueno para poder hacer los vuelos, los puentes aéreos, para poder llegar también con los elementos de primera necesidad. "Se entregaron plástico, en este momento también estamos por cruzarle plástico al El Chañaral, para poder resguardarse.

Esteban detalló que ayer terminaron con todos los parajes de Morillo, de Rivadavia a Banda Norte, también hemos volado a lo que es Colonia Santa Rosa y está previsto el puente aéreo, porque se sigue en alerta amarilla.

El acceso sigue siendo uno de los principales desafíos. Muchas comunidades solo pueden ser alcanzadas por agua o mediante puentes aéreos, que están previstos para los próximos días si las condiciones climáticas lo permiten. Mientras tanto, los equipos continúan en territorio, asistiendo y monitoreando la evolución de la situación en una zona donde la emergencia aún no da tregua.

Dolencias y a la espera de nuevas patologías

"Era una preocupación enorme la de llegar a El Chañaral porque queríamos atender, es una comunidad grande, hay varias familias. Por ahora enfermedades respiratorias, pero que no hay muchas, son algunas enfermedades de las vías respiratorias y esperamos que empiecen a aparecer porque los chicos juegan en el agua, ahora están en el agua, así que de acá en el transcurso de 15, 30 días van a empezar a aparecer infecciones de piel, pero por ahora no tenemos otras patologías a destacar", detalló Milagro Briones. Gerente del hospital Rivadavia Banda Sur.

Desde el destacamento de Bomberos Voluntarios destacaron que se espera un pico más de crecida de aguas, debido a las lluvias que se registraron en Colonia Santa Rosa, que a través del río Colorado, llegaría a esta zona de Rivadavia.



Enviados especiales: Miguel Escalante y Federico Medaa