El Bermejo avanza en Rivadavia: una escuela quedó bajo el agua y hay comunidades aisladas

El ingreso a El Chañaral es imposible por tierra y solo se puede llegar en piragua. En La Misión, el agua entró a la escuela y suspendieron las clases mientras los pobladores buscan provisiones en medio del aislamiento.

El avance del agua proveniente de los bañados del río Bermejo volvió a golpear con fuerza al departamento Rivadavia y dejó comunidades completamente aisladas. En el ingreso a El Chañaral, la situación ya es crítica: no se puede transitar por tierra y la única forma de acceder es mediante piraguas.

“Para buscar víveres hay que rodear la zona, está toda inundada”, relató Eusebio Argañaraz, uno de los vecinos afectados por la crecida. Según explicó, el agua cubre varios tramos del camino y dificulta cualquier tipo de traslado.

Eusebio Argañaraz. Foto. Federico Medaa

La situación es aún más compleja en La Misión, donde hay aproximadamente cinco kilómetros de bañados que separan a la comunidad. Allí, la escuela también fue alcanzada por el agua y, por el momento, no se están dictando clases debido a que el establecimiento quedó inundado.

Gerónimo. Foto. Federico Medaa

“Hay zonas donde directamente no se puede pasar. La gente está aislada”, describió Gerónimo, otro de los vecinos que no logró ingresar al camino para llegar a la localidad de El Chañaral.

En este contexto, el uso de piraguas se volvió indispensable, aunque no todos cuentan con una propia. En muchos casos, los traslados son pagos, lo que suma una dificultad extra para familias que necesitan salir a comprar alimentos y elementos básicos.

El panorama en Rivadavia refleja las consecuencias que dejó la crecida del Bermejo, con poblaciones que enfrentan serias dificultades para moverse, abastecerse y sostener la actividad diaria en medio del avance del agua.

Enviados especiales: Miguel Escalante y Federico Medaa