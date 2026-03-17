Última etapa de inscripciones al Foro Ejecutivo NEXO – Grandes Industrias

A diez días de su realización, el Foro Ejecutivo NEXO – Grandes Industrias entra en su última etapa de inscripciones, convocando a empresarios, directivos y profesionales vinculados al desarrollo industrial, la energía, la minería y los servicios estratégicos.

El encuentro se realizará el 26 de marzo en la ciudad de Salta y propone un espacio de análisis, intercambio y vinculación entre actores clave del sector productivo, con el objetivo de debatir oportunidades de desarrollo y articulación entre grandes industrias y proveedores regionales.

El programa reunirá a referentes del ámbito empresarial y del desarrollo productivo, entre ellos el Lic. Daniel López, la Lic. Paola Ríos y el Lic. Agustín Dib Ashur. También participará la Ctra. María del Carmen Lannegrasse, quien llegará especialmente desde Buenos Aires, junto a Susana Figueroa y el Lic. Leonardo Plüger, provenientes de San Juan, quienes compartirán su experiencia en minería, responsabilidad social empresarial y en los desafíos de articulación entre empresas para impulsar nuevas oportunidades de crecimiento en las industrias del interior del país.

Además de las exposiciones principales, el Foro incluirá instancias de networking ejecutivo y espacios de vinculación directa entre empresas y participantes, orientados a generar contactos, intercambiar experiencias y fortalecer redes de colaboración entre sectores productivos.

Organizado por HELP ® , el Foro busca consolidarse como un nuevo espacio de encuentro entre industria, innovación y desarrollo regional, convocando a empresas, instituciones y profesionales que participan

activamente del crecimiento económico del norte argentino.

Las acreditaciones se encuentran abiertas y transitan su última etapa previa al evento.

Los cupos para participar son limitados.

Fecha y lugar:

Jueves 26 de marzo de 14.00 a 19.15 hs

Sala García – Fundación COPAIPA (Zuviría 291 – Salta Capital)

Contacto e informes:

Compra de entradas en: https://tickets.aiderbrand.com/e/nexo-grandes-industrias-imglx