Demoras y reclamos de conductores por las obras en la Circunvalación

Conductores que transitan habitualmente por la Circunvalación Noroeste de Salta volvieron a expresar su malestar por las demoras que se registran en el sector, especialmente durante las primeras horas del día, cuando aumenta el flujo vehicular.

Según relatan quienes utilizan esta vía para dirigirse a sus trabajos o para trasladar a sus hijos a los establecimientos educativos de la zona, en horas pico suelen formarse largas filas de vehículos debido a los trabajos de refacción que se realizan por el deterioro de la calzada. Los inconvenientes suelen registrarse desde alrededor de las 7 de la mañana y nuevamente cerca de las 13, coincidiendo con los horarios de mayor circulación.

Uno de los puntos que genera mayores complicaciones se ubica en el tramo medio entre la rotonda de acceso oeste al barrio El Huaico y el nudo de la intersección de la Circunvalación Oeste con la ruta provincial 28. Allí la circulación quedó restringida a la mitad de una de las arterias. Ayer, además, se observaba a obreros trabajando en la repavimentación de la calzada, con presencia de maquinaria pesada y barriles de señalización en el sector.

Esta situación obliga a los vehículos a avanzar con mayor lentitud, lo que provoca atascos y demoras en uno de los accesos más transitados de la ciudad.

Además, algunos conductores aseguran que, para poder atravesar ese sector, deben pisar parte de la banquina, donde hay piedras sueltas y pasto, lo que incrementa la incomodidad durante la circulación.

Ante esta situación, quienes utilizan esta vía a diario vuelven a reclamar soluciones de fondo que permitan mejorar la circulación y evitar nuevas demoras en uno de los corredores viales más importantes de la ciudad.

Antecedentes de la obra

La Circunvalación Noroeste forma parte de un proyecto de infraestructura vial más amplio destinado a completar el anillo vial del área metropolitana de Salta. La obra incluyó nuevas rotondas, repavimentación de rutas provinciales y conexiones estratégicas con distintos sectores de la ciudad.

Entre las intervenciones realizadas se encuentran la nueva rotonda en las inmediaciones del Colegio San Pablo, el paso bajo nivel de las vías en la avenida Juan Domingo Perón y la repavimentación integral de la ruta provincial 28 entre el Templete de San Cayetano y San Lorenzo, además de otros nexos viales que conectan la autopista con barrios como Grand Bourg, Ciudad Judicial y la zona de El Huaico.

El conjunto de obras fue licitado en 2021 en el marco de una iniciativa privada presentada por una Unión Transitoria de Empresas integrada por Ingeniero Medina y Moncho Construcciones. El costo total del proyecto se estimó en cerca de $35.000 millones, financiados con fondos provinciales a través de un fideicomiso con el Banco Macro.

La traza de la Circunvalación Noroeste tiene aproximadamente cinco kilómetros de extensión, con dos calzadas, banquinas, iluminación LED, ciclovía, señalización y puentes que permiten el paso independiente de las operaciones que se desarrollan en los campos del Ejército Argentino.

Sin embargo, a poco tiempo de su habilitación al tránsito, en febrero de 2024, comenzaron a detectarse fallas en distintos sectores de la autopista, con la aparición de parches asfálticos, ondulaciones en la calzada, desniveles y problemas de drenaje.

Ante esta situación, desde la Dirección Provincial de Vialidad se dispuso un plan de obras correctivas que incluye la ejecución de sistemas de drenaje y la colocación de nuevas capas asfálticas.

Según habían explicado las autoridades viales, las deformaciones registradas en el pavimento estarían vinculadas a las características del suelo de la zona. Para abrir la traza de la autopista se debió realizar un importante corte en el cerro, lo que habría modificado los acuíferos naturales y generado asentamientos en la base estructural.

Para los conductores, las demoras ya son parte del paisaje en una zona donde las obras se volvieron recurrentes y vuelven a pedir soluciones de fondo.