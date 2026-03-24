Nobis Medical se expande en Salta: Se viene la apertura de la óptica propia con apuesta al talento local

Nobis Medical consolida su presencia en la región con un nuevo proyecto. Tras la apertura en 2025 de los centros médicos propios, ahora se suma un nuevo valor agregado: Nobis Optic en la ciudad de Salta. La apertura de una óptica propia busca brindar una solución integral de salud visual a sus afiliados bajo los estándares de excelencia de la compañía.

Pero el crecimiento no es solo edilicio, la empresa busca profesionales que compartan su ADN de movimiento y compromiso con el bienestar. No solo se buscan perfiles técnicos, sino profesionales capaces de brindar una atención especializada y personalizada, asesorando a cada persona según sus necesidades para garantizar su máxima satisfacción.

En este marco de expansión, se abre la convocatoria para el puesto de Técnico Óptico.

El desafío implica, además, gestionar el funcionamiento integral de la óptica, con una mirada estratégica orientada a la eficiencia y al crecimiento de la unidad de negocio.

Si sos una persona con visión, proactividad y ganas de ser protagonista de este lanzamiento, postulate enviando tu CV al mail: [email protected], con el asunto: Técnico Óptico Salta."

¡Nobis Medical sigue creciendo en Salta y te busca a vos!



