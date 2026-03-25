Salta fue la más visitada del fin de semana en el NOA

Con propuestas culturales, deportivas y enoturísticas, distintos destinos salteños registraron un importante movimiento turístico. En este marco, según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), Salta se posicionó como el destino más visitado del NOA, consolidando su atractivo a nivel regional.

La provincia recibió 22.337 visitantes, con una estadía promedio de 2,8 noches y un impacto económico superior a $8.597 millones, reflejando una dinámica activa y distribuida en todo el territorio.

Este desempeño estuvo impulsado por una agenda diversa de eventos y experiencias en distintos puntos de la provincia, para visitantes del país y el exterior.

En Cafayate, uno de los destinos más elegidos, se desarrolló el Encuentro de Grandes Viajeros, que reunió a más de 400 participantes provenientes de distintos países y provincias argentinas, consolidando al destino dentro del segmento de turismo de aventura y experiencias. A esto se sumaron propuestas vinculadas al vino, como el evento Piattelli Wine Experience Session, realizado en la Bodega Piatelli, y la Vendimia en la Cumbre en la Bodega El Esteco, que convocaron a cientos de asistentes. Desde la Asociación de Turismo de Cafayate informaron que la ocupación superó el 90% durante el período.

La agenda se completó con eventos en otras localidades, como el Concurso de la Empanada en Aguaray y ferias artesanales y gastronómicas en distintos municipios, que fortalecieron el movimiento turístico y la participación de comunidades locales.

En el plano deportivo, el fin de semana dejó una amplia agenda con múltiples actividades en la capital y en el interior de la provincia, sumando propuestas que acompañaron el movimiento turístico en los destinos.

Estas propuestas se complementaron con la amplia oferta de experiencias al aire libre que ofrece la provincia, como cabalgatas, trekking, circuitos gastronómicos y actividades culturales, que continúan posicionando a Salta como un destino activo durante todo el año.

Entre los municipios del interior con mejor performance se destacaron Cachi, Chicoana, Molinos, Cafayate y San Antonio de los Cobres, reflejando una dinámica distribuida en el territorio.

La ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, destacó que "este fin de semana largo volvió a poner en valor el trabajo articulado entre el sector público y privado, con eventos que generan movimiento real en los destinos y dinamizan las economías locales". En esa línea, agregó que "la diversidad de propuestas, sumada a la calidad de la oferta turística, nos permite sostener a Salta como un destino competitivo y atractivo".

En continuidad con la agenda turística, la provincia prepara Semana Santa con más de 170 actividades culturales, religiosas y turísticas en distintos destinos, que incluyen celebraciones tradicionales, ferias gastronómicas y experiencias de identidad local.

Asimismo, del 10 al 12 de abril se llevará a cabo la IV Fiesta de la Vendimia de Cachi y el Alto Valle Calchaquí 2026, sumando nuevas propuestas al calendario provincial y consolidando a Salta como uno de los principales destinos turísticos del país durante todo el año.