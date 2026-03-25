Marcha en Ciudad Judicial para exigir justicia por Tahiel, el niño atropellado en zona norte

Este jueves 26 de marzo a las 8 de la mañana se llevará a cabo una marcha pacífica en la Ciudad Judicial con el objetivo de exigir justicia por Tahiel, un niño de cinco años que permanece en recuperación tras haber sido atropellado por un motociclista que se dio a la fuga. El hecho ocurrió en la intersección de las calle Cristian Quiroz y Jorge Ramón del barrio Juan Manuel de Rosas, en la zona norte de la ciudad.

La convocatoria, impulsada por familiares, amigos y vecinos, busca visibilizar el caso y reclamar que el joven involucrado quien fue demorado tras el hecho pero recuperó rápidamente la libertad sea detenido y enfrente las consecuencias legales correspondientes. Además, piden a la fiscalía interviniente la revisión de la carátula de la causa, actualmente tipificada como “lesiones culposas en accidente de tránsito”, para que refleje la gravedad del episodio.

Cómo ocurrió el hecho

El hecho ocurrió el pasado domingo al mediodía, cuando Tahiel ingresaba a la vivienda de un familiar en bicicleta. Según el relato de Liliana Guerra, tía del menor, el niño fue embestido por una motocicleta que circulaba a alta velocidad.

“La moto lo choca, la bicicleta vuela unos dos metros y él impacta su cabeza contra el cordón y el asfalto. Quedó totalmente inconsciente”, relató.

Tras el impacto, el conductor huyó del lugar sin asistir a la víctima. Horas más tarde, y luego de que la familia lograra identificarlo mediante cámaras de seguridad, su madre se presentó en el domicilio de los familiares y aseguró que su hijo de 21 años reconocía haber protagonizado el hecho. Recién cinco horas después del siniestro, el joven se presentó en la comisaría.

Cuestionamientos a la actuación judicial

“Le hicieron un test de alcoholemia que dio negativo, pero solo fue demorado. Nunca estuvo detenido. Esa misma noche ya estaba en libertad”, explicó Guerra, quien cuestionó duramente el accionar judicial.

El principal reclamo apunta a la calificación legal del caso. Para la familia, no se trata de un simple accidente, sino de un hecho mucho más grave debido a la fuga del conductor y la conducta posterior.

“Pedimos el cambio de carátula por abandono de persona e intento de homicidio. No puede quedar como lesiones culposas”, insistieron.

El estado de salud del niño

El estado de salud del niño generó gran preocupación en la comunidad. Tahiel sufrió fractura de cráneo, fractura de clavícula y un coágulo en la cabeza. Si bien evoluciona favorablemente y podría recibir el alta en las próximas horas, su recuperación demandará estrictos cuidados.

María Fernanda Mamani, familiar del menor, brindó detalles: “Le darían el alta con muchas recomendaciones. Es como un cristal, hay que cuidarlo muchísimo. No puede tener dolor de cabeza ni vomitar; ante cualquier síntoma hay que llevarlo urgente a la guardia. Tiene que hacer reposo absoluto”.

Secuelas e impacto emocional

La familia también expresó su preocupación por las posibles secuelas físicas y emocionales. “No sabemos cómo va a ser su vida después de esto. Él no recuerda el accidente, solo pregunta por su bicicleta. Va a ser un proceso muy difícil para todos”, agregó Guerra.

El niño, que asiste al nivel inicial en el colegio San Cayetano, deberá atravesar un proceso de recuperación que incluye no solo lo físico, sino también lo psicológico.

Reclamos previos ignorados

El caso también dejó al descubierto una problemática estructural en la zona. Según denunciaron los familiares, ya se habían realizado pedidos para mejorar la seguridad vial debido a la circulación a alta velocidad, especialmente cerca de un merendero al que asisten más de 130 niños.

“Se había pedido la colocación de lomos de burro y otras medidas, pero nunca hubo respuesta. Esto se podría haber evitado”, señalaron.

Irregularidades y sospechas

Otro punto que genera indignación es que, según la familia, el joven se presentó en la comisaría con la motocicleta adulterada: habría modificado su apariencia y retirado partes del vehículo. Aun así, el rodado fue posteriormente restituido a su propietario.

“Sentimos una enorme frustración. Hay un vacío legal muy grande. Este chico está libre y podría volver a manejar y provocar otra tragedia”, advirtió la tía del menor.

Un pedido que busca sentar precedente

En este contexto, la movilización de este jueves busca no solo justicia para Tahiel, sino también generar un precedente frente a este tipo de hechos.

“Vamos a seguir luchando. Esto no puede quedar así. No es solo por mi sobrino, es por todos”, finalizó Guerra.

La comunidad acompañará el reclamo con la esperanza de que el caso no quede impune y de que se implementen medidas concretas para prevenir nuevos siniestros viales.