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Autolux lanza promociones para cuidar tu vehículo con respaldo oficial

Descuentos en accesorios, financiación en servicios y beneficios en neumáticos forman parte de la propuesta para facilitar el mantenimiento y garantizar la calidad postventa de la marca.
Lunes, 30 de marzo de 2026 17:17
Foto: Pablo Yapura

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En Autolux Toyota entendemos que la postventa es un pilar fundamental en la experiencia del cliente. No se trata solo de vender un vehículo, sino de acompañar a cada usuario a lo largo de toda la vida útil de su Toyota, garantizando seguridad, confiabilidad y respaldo oficial. Nuestro servicio de postventa está conformado por técnicos certificados, herramientas de diagnóstico oficiales y procesos alineados a los estándares de la marca, lo que nos permite brindar soluciones eficientes y de calidad.

Foto: Pablo Yapura

En este marco, hemos lanzado una serie de promociones con el objetivo de facilitar el acceso al mantenimiento y cuidado del vehículo. Accesorios TURY 40% de descuento en mano de obra 10% de descuento llevando dos accesorios 15% de descuento llevando tres accesorios Servicios de mantenimiento y reparaciones (27/03 al 31/03): 3 cuotas sin interés 10% de descuento 6 cuotas sin interés 5% de descuento 12 cuotas fijas 15% de descuento por pago en efectivo Neumáticos: Trabajamos con Bridgestone, Dunlop, Michelin y Pirelli Promoción 4x3 Alineado, balanceo y rotación sin cargo.

Foto: Pablo Yapura

Nuestro compromiso es brindar un servicio accesible, transparente y de excelencia, reafirmando el vinculo de confianza con cada cliente.

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