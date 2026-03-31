McDonald’s cumple 25 años en Salta: llega un festejo con shows, premios y sorpresas

McDonald's celebra sus primeros 25 años en Salta con una propuesta pensada para compartir con toda la comunidad que acompañó desde los inicios: shows en vivo, juegos, sorteos, descuentos y un gran festejo abierto al público.

La marca llegó a la provincia el 31 de marzo de 2001, en un acontecimiento histórico para la ciudad. “La previa de nuestro primer local fue espectacular. Se vivía un clima de fiesta. Participaron cerca de 35.000 personas, con colas de clientes de más de una cuadra. Fue algo inolvidable”, recuerda Mario Cemino, operador de la marca en la provincia.

Impacto en la comunidad salteña

A lo largo de estos 25 años, la marca logró consolidarse no solo como una propuesta gastronómica, sino también como un espacio de encuentro para los salteños.

“Una de las claves para poder sostener el éxito durante estos años es la calidad humana de nuestro equipo de trabajo, sumado a la mejora continua, la permanente capacitación y el origen de nuestros ingredientes, elaborados con los más altos estándares de calidad”, destaca Cemino. Y agrega: “Sin dudas, lo que más destacan nuestros visitantes es la amabilidad y calidez de nuestro personal”.

Ese vínculo cercano con la comunidad también se refleja en el impacto social de la compañía. Con más de 200 colaboradores en la provincia, McDonald’s es uno de los principales generadores de empleo joven en Salta. “En la mayoría de los casos, McDonald’s representa el primer empleo. Es incontable la cantidad de jóvenes que han dejado su huella en nuestros locales”, señala.

Innovación y calidad en todos los locales

En línea con su crecimiento a nivel nacional, la compañía renovó recientemente sus tres locales en la ciudad de Salta, incorporando tecnología y nuevas experiencias para los clientes.

Entre las principales innovaciones se destacan los kioscos digitales, el servicio de entrega a la mesa, nuevas áreas de lobby, espacios de juego y la incorporación de McCafé en el local céntrico.

Un festejo pensado para toda la familia

Para celebrar este aniversario, la marca organizó una jornada especial el sábado 4 de abril en el local de Alto NOA Shopping, con actividades durante todo el día, pensadas para todas las edades.

“Nos preparamos para vivir un día impresionante, con shows infantiles en vivo, sorteo de colecciones completas de juguetes, grandes descuentos por la app, Candy de dulces, premios y lo más importante: el corte de torta a las 19.30 hs junto a nuestros clientes, colaboradores y amigos”, anticipa Cemino.

El evento contará además con la presencia de invitados especiales que estarán interactuando con el público durante la jornada: “La Pinky” - Valentina Burgos, creadora de contenido local, y “Momo” Gerónimo Benavides, uno de los streamers más populares del país.

25 años de historias compartidas

Más allá del crecimiento del negocio, Cemino destaca el valor humano construido en este tiempo: “Lo que más me emociona es ver el desarrollo de muchos chicos que pasaron por el sistema, que pudieron formar sus familias y crecer tanto en lo personal como en lo laboral. Saber que aportamos a eso es algo que emociona muchísimo”.

Con la mirada puesta en el futuro, el desafío es seguir evolucionando sin perder la esencia: “Nos enorgullece ser parte de esta ciudad y esperamos seguir compartiendo momentos especiales juntos, con propuestas de alto impacto y la mejor calidad para nuestros clientes”.

A 25 años de su llegada, McDonald’s reafirma así su compromiso con Salta: innovar, generar oportunidades de empleo y seguir siendo parte del disfrute de miles de personas.