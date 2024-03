Desde Salta se abrió una gran puerta para los clubes del Federal A

El puntapié inicial para un gran proyecto. Salta fue este lunes, anfitriona de la flamante Comisión del Federal A durante un encuentro que se llevó a cabo en las instalaciones del LS Hotel de la Liga Salteña que posee en la Circunvalación Oeste de la ciudad, con la presencia del presidente y la vicepresidenta del Federal A del Consejo Federal de la AFA, Carlos Lanzaro y Cintia Ramírez, quienes brindaron una charla vinculada al fútbol del interior a los presidentes de Clubes de la Liga Salteña de Fútbol.

Durante el cónclave, Lanzaro aseguró que "asumimos hace poco en este arduo trabajo que llevaremos a cabo para fortalecer el fútbol del interior y es un orgullo venir a Salta a brindar una charla a una institución modelo en el país".Al realizar un balance del encuentro, Lanzaro destacó que “hoy fue el arranque de lo que es la nueva comisión del Federal A, y con los presidentes de Juventud Antoniana y Central Norte son los dos primeros clubes con los que nos hemos reunido en el interior. Esto es muy importante”.

En ese sentido resaltó que “nosotros proyectamos que esta comisión esté 2 o 3 veces durante el período que dura el campeonato trabajando con las instituciones para ver cómo hacemos para enriquecer la categoría, porque hay que visualizarla más, hay que buscan diferentes apoyos para los clubes, pero también hay un deber que es un ida y vuelta entre la comisión y los clubes de cómo mejoramos la parte competitiva y le damos crecimiento”.“Hay muchas cosas para analizar y crecer. Ahora se puede dialogar en forma directa entre esta comisión y cada club, que va a ser mucho más directo que dialogar con 38 clubes juntos en una reunión”, reveló.Cabe destacar que la flamante comisión del Federal A se compone solo por dirigentes el interior, como Lanzaro (Liga de Santa Fe); Cintia Ramírez (San Luis), Darío Zamoratte (Tucumán); Claudio Yopolo (Jun{in) y Sergio Palmieri (Chacabuco).

“Yo creo que es una comisión que va a ir enriqueciéndose también en cantidad de personas, porque cuando esto comience a crecer va a necesitar que más personas que trabajen junto a nosotros. Estamos contentos porque el presidente del Consejo Federal Pablo Toviggino y titular de la AFA Claudio Tapia mostraron durante el lanzamiento que va a ser algo grandioso para el interior y demuestra lo importante que es”, insistió.Finalmente, Lanzaro destacó que “somos productores del interior de los jugadores, de nuestros seleccionados que van a Buenos Aires a tratar de ser parte del fútbol de Primera División desde chicos. Nosotros también tenemos que hacer pensar que tenemos que hacer crecer todo esto para darle beneficios a nuestro interior”.

Agradecimiento local

La disertación comenzó con las palabras de agradecimiento y bienvenida del presidente de la Liga Salteña de Fútbol, Sergio Chibán, que hizo hincapié en las relaciones que mantiene la institución madre del fútbol salteño con las autoridades del Consejo Federal resaltando que "estamos agradecidos por el apoyo constante que nos brinda la AFA a la Liga Salteña y estás charlas permite que los dirigentes tengan un acceso directo para resolver las diferentes situaciones que tienen los clubes desde un asesoramiento hasta una gestión por un subsidio y otra cosa que necesitan los clubes".

El pedido de San Luis

Por su parte, Ramírez valoró el apoyo incondicional que tuvo AFA sobre su gestión como presidenta de San Luis Fútbol Club y agregó que "la AFA me honró con este cargo y estamos recorriendo el país para escuchar a la dirigencia del fútbol del interior para resolverles las problemáticas y debemos trabajar de forma conjunta para lograr un crecimiento".

"Los gobiernos deben acompañar a los clubes y a las instituciones deportivas y no intervenirlos como ha ocurrido en mi provincia de San Luis por las diferencias de pensamientos y de ideología política de cada dirigente. En San Luis ha ocurrido eso y por eso transmito mi propia experiencia para que no ocurran más este tipo de cosas", finalizó Ramírez.

Cabe destacar que el encuentro fue coincidente con el período de capacitación y actualización que llevan a cabo los árbitros del interior del país, justamente en las instalaciones del LS Hotel, como parte de los preparativos para el torneo que se iniciará a fines de este mes.

Visitantes y “narcoterror”

Y en este momento convulsionado por el que atraviesa el país, El Tribuno consultó a Lanzaro sobre el posible retorno de los hinchas visitantes y, principalmente, sobre la situación que se vive en Rosario de Salta Fe, a raíz de los hechos de extrema violencia que se le atribuye a los sangrientos episodios atribuidos al narcotráfico.

“El tema de la vuelta de los hinchas visitantes es una discusión muy grande que lamentablemente a veces nos lleva al fútbol grande, que es el que tiene gran repercusión, sobre todo por el movimiento de las barras. Hay una intención que se vuelva a jugar con los visitantes, pero hoy, principalmente en Primera División, está complicado”, destacó.

Asimismo, como presidente de la Liga Santafesina, reveló que el “narcoterror” es una situación que “se centra más” a Rosario. “Hablaba con el presidente de la Asociación Rosarina, Mario Gianmaría y me comentaba que esto viene complicado hace tiempo y ahora se agravó. Es una guerra entre narcos y gobiernos en donde todo el resto de la sociedad está en el medio. Vimos imágenes aterradoras en Rosario”, señaló.

En ese sentido destacó que “inclusive hablé con las autoridades de Seguridad para ver qué decisiones se van a ir tomando, porque esto afecta a muchas ligas cercanas a la rosarina, como la sanlorencina y la de Gálvez, pero lo cierto es que es un día a día. Hay mucho miedo, que a veces no se respira aún en el interior de Santa Fe”.