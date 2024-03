Busse: "Nos acostumbramos a ganar en esta cancha"

Gimnasia se anotó un punto más en su cuenta en la Primera Nacional. El albo, acostumbrado a ganar en el Gigante del Norte, frenó su buen andar e igualó frente Almirante Brown, cero a cero.

Quizás el empate sabe a poco, sobre todo en casa, pero en una categoría tan competitiva sumar siempre es positivo, sobre todo en el contexto en que jugó el albo, ya que tuvo que lidiar con el desgaste físico y las altas temperaturas.

"Sabíamos que sería difícil, íbamos a sentirlo y a tener un pico de cansancio normal, fueron tres partidos en ocho días, viajes, tuvimos expulsiones (dos contra Argentinos) e hicimos un esfuerzo más, pero con las piernas que tuvimos y el corazón lo fuimos a buscar y no lo pudimos concretar, seguimos sumando y siempre es importante", expresó Walter Busse, valorando el empate

El volante millonario destacó: "Por más aproximaciones, quizás un poco más en el final del primer tiempo, y en el segundo estuvimos mucho mejor, pudimos haberlo logrado. También es verdad que ellos tuvieron algunas, pero creo que hicimos un poquito más para ganarlo", destacó el güemense, uno de los referentes del plantel.

Busse no dudó en destacar: "Estoy contento con el presente del equipo, no hay que volverse loco, nos acostumbramos a ganar en esta cancha y es buenísimo, acostumbramos a la gente a ver una victoria de Gimnasia desde hace mucho tiempo, pero hay que darle valor a lo que se hizo, al esfuerzo del equipo, lo fue a buscar un poco más con cabeza, con espíritu y no tanto con las piernas, no lo pudimos hacer, pero tenemos tranquilidad de haberlo dado todo", concluyó el volante creativo tras el empate frente a Almirante Brown.