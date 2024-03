El albo sale a la búsqueda de otros tres puntos

Con el ánimo de mantener el Gigante del Norte inexpugnable, Gimnasia y Tiro enfrentará esta tarde, desde la 17, al Club Atlético Defensores Unidos (CADU) de Zárate, por la quinta fecha de la zona B de la Primera Nacional. El encuentro tendrá como árbitro principal a Lucas Novelli Sanz y se podrá ver a través de TyC Sports Play.

El albo, dirigido por Rubén Forestello, está invicto no solo en condición del local, sino también en el certamen, con dos triunfos y dos empates. Los triunfos fueron 2 a 0 contra Chaco For Ever en la primera fecha, mientras que en la tercera derrotó 1 a 0 a Atlético Rafaela.

Hoy buscará un nuevo triunfo de local que le permita afianzar su presente en la competencia, a la que regresaron tras varios años en el Federal A, y ubicarse en los puestos de arriba de la zona B. Enfrente estará el equipo del norte de Buenos Aires, que de visitante ha perdido sus dos compromisos de la temporada, primero contra Colón de Santa Fe por 2 a 1 y luego contra Aldosivi de Mar del Plata por la mínima.

El Yagui Forestello no tiene mucho por cambiar en el equipo y solo retocaría un pieza clave en defensa debido a la ausencia forzada de Daniel Abello, expulsado el sábado pasado en el empate sin goles con Deportivo Madryn.

La opción que dispondría el técnico millonario para cubrir esta vacante sería el ingreso de Guido Milán, justamente quien ingresó en el partido pasado cuando su compañero vio el acrílico rojo.

Los simpatizantes albos podrán conseguir sus entradas a partir de las 10 en las boleterías del Gigante del Norte. Los precios serán los siguientes: bandeja Leguizamón, tribuna Virrey Toledo y platea baja, $6.500; damas y jubilados, $4.000; menores, $2.000; platea alta, $12.000; platea alta-damas y jubilados, $9.500, y platea alta-menores, $ 7.500.