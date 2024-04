Las inscripciones siguen abiertas para la Media Maratón Salta

Las expectativas aumentan por la llegada de la primera edición del New Balance Media Maratón Salta, la cual se realizará el domingo 26 de mayo.

La Municipalidad, a través de la Agencia Salta Deportes, invita a todos los salteños a ser parte del circuito de carreras más prestigioso y convocante del país.

Las inscripciones están abiertas ingresando a https://raceseries.newbalance.com.ar/2024/ y los interesados pueden seguir las novedades por instagram en @nb.raceseries.

El circuito, de primer nivel, comprende destacados puntos turísticos de la ciudad de Salta, enmarcado por los cerros y montañas circundantes.

Certificación y homologación de profesionales

Contará con la medición, certificación y homologación de profesionales miembros de AIMS (Association of International Marathons and Distance Races) y avalados por WORLD ATHLETICS (International Association of Athletics Federations).

El circuito ofrecerá también la distancia complementaria de 10k.

El kit de competición contará con la exclusiva remera técnica de la colección NB Race Series, diseñada para correr sin distracciones. La entrega será el día previo a la carrera, el sábado 25 de mayo en el Hotel Alejandro I.