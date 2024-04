Condenaron a un año de prisión a Jorge Martínez, el ex DT del equipo femenino de Boca

La Justicia condenó a un año de prisión a Jorge Martínez, ex entrenador del primer equipo femenino de Boca, por abuso sexual tras la denuncia realizada en abril pasado por Florencia Marco, quien se desempeñaba como jefa de prensa del plantel.

Tras lo que fue la audiencia de las 10:30 en los tribunales de Comodoro Py y que duró alrededor de cinco horas, el juez Sergio Paduczak sentenció al ex defensor de Independiente, River y Boca a un año de prisión por abuso sexual a la ex jefa de prensa del plantel femenino del "Xeneize", Florencia Marco.

A pesar de este revés para el oriundo de la ciudad misionera de Montecarlo, la condena que recayó sobre Martínez es excarcelable ya que es menor a tres años de prisión.

Esta audiencia se dio tras el petitorio de la defensa del acusado que solicitó separar al juez de la causa por su actuación durante el juicio, el magistrado resolvió que Sergio Paduczak continúe al frente de la misma y, de este modo, informar este miércoles la situación procesal del acusado.

El 25 de marzo pasado, cuando el juez debía dar conocimiento del veredicto, la audiencia fue suspendida ante el pedido de la defensa de Martínez para cambiar de juez por su actuación durante el juicio y recién este miércoles se sabrá la resolución.

"Estoy destrozado por tener semejante denuncia. Confío en que si tengo que volver a trabajar, voy a hacerlo sin faltarle el respeto a nadie, creciendo a la par de las chicas", expresó en las afueras de los tribunales el ex DT de fútbol femenino de Boca Juniors.

Mientras que la víctima manifestó: "En Boca me volvieron a desilusionar porque no puedo entender cómo pueden mentir de la manera en que lo hicieron hoy".

Al momento de presentar la denuncia, Marco declaró que sufrió varias situaciones de acoso e intimidación por parte de Martínez.

Señaló que fue manoseada por el entrenador en Casa Amarilla, el predio donde se entrena Boca.