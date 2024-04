Horacio Montemurro: "Estamos todos encolumnados en poder llegar al triunfo"

El entrenador de Juventud Antoniana, Horacio Montemurro, habló con El Tribuno de sus primeras sensaciones como DT del santo en las primeras fechas del Federal A, del partido con San Martín de Formosa y también se refirió al clásico que se viene con Central Norte.

¿Cómo están los preparativos del plantel antoniano para recibir a San Martín de Formosa?

Fue una semana buena, con un viaje muy largo. Un resultado que para nosotros por un lado fue beneficioso, empatar de visitante, mantener le arco en cero, después de la expulsión en los minutos iniciales del primer tiempo. Entrenaron muy bien lo chicos. Todavía faltan unos detalles, pero con muchas ganas de seguir así.

Ganar es lo que le está haciendo falta a Juventud en este inicio de campeonato.

Sabe cuál es el tema, uno está tranquilo porque los ve trabajar a los jugadores todos los días. Si no se pierde, por más que empate dos o tres partidos, se va armando. No nos tenemos que olvidar que hace 50 días se armó un equipo y es muy difícil armar un equipo casi entero. Gracias a Dios la dirigencia, el consejo de fútbol, los jugadores, el cuerpo técnico, estamos todos encolumnados en poder llegar los más antes posible al triunfo. No hay que desesperarse, pero lo importante es no perder pisada a los que están más arriba en la tabla.

El torneo Federal A es muy competitivo

Es una categoría dificilísima. La hace muy competitiva el tema de los viajes. Lo de ir a jugar de visitante en una cancha grande, como el otro día con lluvia, donde te hacen sentir la localía, como nosotros tenemos que hacer sentir la localía a partir de ahora al que venga, deportivamente hablando, siempre. Es muy duro el Federal A. Es un lindo reto para el jugador, para el técnico y para estar ahí. Está el hecho de poder llevar a Juventud a los primeros puestos. Es muy rápido decir quiero un ascenso, pero hay que estar peleando entre los más grandes y con los de arriba.

Ya llegará el clásico con Central Norte.

Va a ser otro clásico con Central Norte. Cuando jugamos el clásico la vez pasada teníamos 10 días para empezar a armar un equipo. Ahora el equipo está armado y no habrá excusas. Ahora va a ser otro clásico totalmente distinto.

¿Cómo está el grupo?

La verdad que como grupo se armó lo que uno siempre quiere. Es un grupo solidario y que no se queja por el trabajo. Un grupo que no tiene miedo de salir a jugar de visitante. Un grupo muy fuerte. Me hubiera encantado que todos puedan ver los entrenamientos y cómo ellos se manejan internamente.

¿De sus conocimientos en la categoría qué nos dice?

Llevo muchos años de esto. Estuve en todas las categorías del fútbol argentino. Desde la D hasta Primera División. Uno palpitó siempre el Federal, las ligas. Nosotros hemos llevado jugadores del Federal A y del Federal B a Primera División. Siempre uno hizo el seguimiento de jugadores. Siempre hay que mirar al interior porque hay muy buenos jugadores. La categoría es como si fuera una Primera Nacional y resolvimos pisar fuerte y más en un equipo como Juventud Antoniana, uno de los más grandes del Federal A.

¿Cual es el mensaje para los hinchas?

Que van a ver un equipo protagonista. Que va a salir a buscar el triunfo de una forma inteligente, porque tampoco podemos lograr el segundo gol antes que el primero. Que se queden tranquilos, con el transcurso de los partidos el equipo va a ir mejorando.

Nos puede adelantar algo del equipo que enfrentará a San Martín.

Vamos viendo, pero con un cambio obligatorio por la expulsión de Vargas.