Champions League: Barcelona perdió con el PSG y ya lleva cinco años sin pisar las semifinales

El Barcelona cayó eliminado este martes en los cuartos de final de la Liga de Campeones tras perder ante el Paris Saint-Germain (1-4) en el Estadio Olímpico Lluís Companys, y por primera vez encadenará cinco temporadas sin pisar las semifinales de la máxima competición continental.

En inferioridad numérica desde el minuto 29, cayó el cuadro azulgrana eliminado este martes en los cuartos de final de la Liga de Campeones tras perder en el Estadio Olímpico Lluís Companys (1-4) frente al Paris Saint-Germain, que de este modo remontó el resultado adverso del partido de ida (2-3).



El Barça se adelantó con un gol de Raphinha (1-0, min.12), pero el encuentro cambió a los 29 minutos con la expulsión de Araujo por roja directa, tras la que el cuadro francés remontó por mediación de Dembélé (1-1, min.40), Vitinha (1-2, min.54) y Mbappé (1-3, min.61; 1-4, min.89).

Barcelona no figura entre los cuatro mejores equipos de Europa desde el curso 2018-19, cuando venció al Olympique de Lyon en octavos (0-0 y 5-1) y superó al Manchester United en los cuartos de final (0-1 y 3-0) antes de caer eliminado en la penúltima ronda frente al Liverpool (3-0 y 4-0).

La debacle de Anfield, precedida por las eliminaciones de los dos cursos previos frente al Juventus (0-3 y 0-0) y el Roma (4-1 y 0-3) en cuartos de final, confirmó el declive de la época más exitosa en la historia del Barça, que entre 2005 y 2015 ganó la Liga de Campeones en cuatro ocasiones y en otras cuatro pisó las semifinales.

En una fase de reconstrucción

El club catalán entró en una fase de reconstrucción, marcada por los problemas económicos y la paulatina despedida de jugadores emblemáticos como Leo Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Gerard Piqué, entre otros, que le alejó de la élite continental.



El Barça fue goleado por el Bayern Múnich (2-8) en los cuartos de final de la 'Champions' 2019-20, derrotado por el PSG en los octavos (1-4 y 1-1) del curso 2020-21 y noqueado en la fase de grupos -algo que no sucedía desde el curso 2000-01- durante las dos últimas campañas, en las que no superó los cuartos de final de la Liga Europa.



Para encontrar el última vez que el Barça pasó un lustro sin jugar las semifinales de la Liga de Campeones hay que remontarse al siglo pasado, entre la final perdida en Atenas frente al Milan (1993-1994) y la eliminación en las semifinales de la temporada 1999-00 contra el Valencia (1-4 y 2-1).



Sin embargo, la comparación no es exacta, puesto que hasta la campaña 1997-98 solo los campeones de las Ligas nacionales podían disputar la máxima competición continental.



En cualquier caso, y a pesar de la eliminación, el regreso del Barcelona a los cuartos de final de la 'Champions' tras cuatro años de ausencia y la competitividad demostrada, sobre todo en los octavos de final frente al Nápoles (1-1 y 3-1) y en la ida contra el PSG (2-3), ofrecen el punto de partida sobre el que reconstruir el futuro de la entidad en Europa.