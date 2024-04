Guiberguis: "Si tiene que haber un ganador, que sea el Gimnasia salteño"

¿Qué sensación te provoca que se vuelva a jugar este clásico?

Principalmente, muy contento porque significa que dos equipos del Norte están representando bien a sus provincias, están en la segunda categoría, peleando para volver a Primera División. Siempre son lindos los clásicos interprovinciales.

¿Fuiste partícipe de varios clásicos?

Me tocó jugar cuando ascendimos por primera vez, llegamos a la final de los viejos regionales, hoy sería como un Argentino A, ganamos en Jujuy 4 a 2 y en Salta empatamos 2 a 2, eso nos permitió ascender.

Después nos encontramos en Primera División, hubo unas tremendas expectativas, pero lamentablemente los partidos no salieron muy lindos. En los dos terminamos cero a cero, pero lo importante fue que por primera vez Salta y Jujuy jugaron un clásico en Primera.

Arriesgábamos poco y lamentablemente para la gente salieron bastante aburridos. Fue lindo jugarlos a cancha llena.

Estás muy identificado con Gimnasia y Tiro...

Sí, me hice hincha, viví cuatro años bajo la tribuna y después estuve casi 10 años en Salta. Gimnasia me dio la chance de cumplir mi sueño y jugar profesionalmente, estaré eternamente agradecido. Mis hijos son muy fanáticos.

Tuviste la posibilidad de jugar en ambos clubes ...

Gimnasia de Jujuy me compró a Gimnasia y Tiro y tuve dos años muy lindos, es un club bien organizado que cumple todo lo que promete. Fue un gusto haber jugado en las dos instituciones, pero como dijo un famoso cantante, "soy de Ledesma, pero nacionalizado salteño".

¿Se puede disfrutar un clásico o es mucha presión?

Depende mucho de cada jugador, el temperamento que tenga. Cuando comienza el partido das lo máximo para ganarlo, por ahí esos partidos son más peleados que jugados, pero uno nunca pierde las esperanzas de poder ver un buen fútbol. Si tiene que haber un ganador espero que sea el Gimnasia salteño.

¿Cómo analizás el presente del equipo?

Bien, le tenía miedo al cambio de categoría, al comienzo. En nuestra época cuando ascendimos por primera vez nos costó mucho adaptarnos, casi 10 o 12 fechas y se tuvo que ir Aniceto Roldán, con quien logramos el ascenso, y llegó Ricardo Rezza. Ahí nos estabilizamos, fue un proceso en el que el equipo se estaba ambientando al Nacional B, pero estos muchachos de entrada sacaron muchos puntos, lo importante es seguir con el mismo técnico (Forestello) y la base de jugadores de varios años, suma mucho.

Lo veo bien plantado, sabe a lo que juega, en estos tipos de campeonatos, tan largos y difíciles, es la manera de estar cerca de la clasificación y después pelear la ilusión que todos tenemos de volver a Primera.

Es una manera de decir que Gimnasia está por buen camino.

¿Qué análisis hacés de ambos equipos?

A Gimnasia de Jujuy no lo pude ver todavía; si tengo que dar una referencia de haberlo visto en otros equipos y cómo juega es el Pulga Rodríguez, que para suerte nuestra está expulsado.

En Gimnasia y Tiro me gusta mucho (Matías) Birge, Walter (Busse), y no lo puedo dejar afuera a mi "compatriota" (Ignacio) Sanabria. El Pollo (Rojas) también está haciendo un torneo bárbaro. Lo veo más como un equipo sólido, en vez que resalte alguna figura individual.

Fabricio Rojas atraviesa por un gran presente ...

Si, la confianza que le tiene el técnico de ir y buscarlo, uno se enteró de la calidad del Pollito cuando comenzó a ser figura en el Federa A. Él con toda su picardía y ganas se entrega para el equipo.

Me hace acordar muchísimo cuando llegó Pablo Saldaño de Juventud, venía de un Regional y pasar directamente a Primera es difícil para cualquiera. El Enano en esa época se ambientó rapidísimo y conmigo tuvo una química casi instantánea. El Pollo me hace acordar mucho en eso, no tiene tanta velocidad como Pablo, pero es luchador y trabaja en equipo.

¿Cómo te imaginás el Gigante el domingo?

Con mucha gente, vuelve a reeditarse un clásico en la Primera Nacional después de muchos años, será lindo de presenciarlo. Se juega River-Boca casi en el mismo horario, eso te puede quitar un poco de gente, pero al verdadero hincha le importa más sus colores que otro partido.

¿Tenés alguna camiseta del actual plantel?

Walter Busse me regaló la suya cuando fui a saludar al vestuario y nos conocimos personalmente. Esa camiseta la agarré de cábala y con esa voy a la cancha.

¿Coleccionaste camisetas?

No soy mucho de eso, entrás a mi casa y pensás que jamás jugué porque no tengo fotos o algo referente al fútbol. Debo tener tres camisetas puntuales que guardo, la del Burrito Ortega, Martín Palermo y una de (Diego) Simeone cuando vino a jugar la Selección argentina contra Marruecos.