Secuestran cuchillos, bebidas alcohólicas en micro con hinchas de Boca

La Policía de la provincia de Córdoba secuestró hoy bebidas alcohólicas, bengalas y elementos cortantes en el ingreso de los hinchas de Boca que presenciarán el Superclásico esta tarde en el estadio Mario Alberto Kempes.

El Ministerio de Seguridad cordobés realiza una serie de operativos para evitar incidentes en el encuentro que se disputará desde las 15.30 por los cuartos de final de la Copa de la Liga entre River y Boca.

En uno de los controles a los micros de los hinchas del "Xeneize", que partieron desde La Bombonera, los efectivos incautaron bebidas alcohólicas, tijeras, cuchillos de distintos tamaños, alicates, cutters, tenedores y una cadena, además de elementos de pirotecnia como bengalas y latas de humo.

El operativo se llevó a cabo en la Ruta Nacional 8, horas antes del duelo que determinará qué equipo se meterá en las semifinales del certamen.

“Las hinchadas entran por rutas y lugares distintos. Nos preocupa lo que va a pasar en la cancha y en los anillos perimetrales, pero también en el ingreso de Santa Fe o Córdoba hasta que lleguen al estadio. Es un plan integral”, mencionó Quinteros en diálogo con Radio La Red. Y añadió: “Entre policías, seguridad privada y otras personas implicadas serán no menos de 1.800 efectivos. Es un operativo muy grande en el Kempes y todas las rutas de acceso”., dijo Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba.

Quinteros había aclarado de antemano que la designación de los sectores populares y plateas correspondieron a los organizadores de la Liga Profesional. Además, explicó que los ómnibus con hinchas son escoltados por la Policía caminera y que, a priori, no habría restricciones respecto al ingreso de banderas grandes.

Quinteros aseguró que se contactó con la ministra Patricia Bullrich, que ofrecerá gendarmes para sumarse al operativo, y especificó cómo funcionó el derecho de admisión la última vez que River visitó a Talleres en Córdoba: “Organizamos un acceso importante en la Ruta 9 y le aplicamos el derecho de admisión a 78 personas de la barrabrava. No ingresaron, no se bajaron de los colectivos, custodiados por infantería. River volvió a jugar la final con Estudiantes y les advertimos que ocurriría lo mismo, así que no vinieron. Con la Nación estamos trabajando muy bien”.

El encuentro válido por los cuartos de final de la Copa de la Liga comenzará a las 15:30 del próximo domingo. El estadio Mario Alberto Kempes, además, sería sede de una de las semifinales del certamen que también contará con los cruces (en día sábado) Argentinos Juniors-Defensa y Justicia (15:30), Estudiantes-Barracas Central (18:30) y Godoy Cruz-Vélez (21:15).