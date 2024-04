Goleadas de Universitario y Tigres en la Liga Norte Grande

Universitario y Tigres salieron victoriosos de los duelos que afrontaron este sábado por la cuarta fecha de la Liga Norte Grande Rugby, la nueva competencia que incluye a clubes de Salta y Santiago del Estero y que brinda plazas para el próximo Regional del NOA.

La jornada además tuvo la derrota de Gimnasia y Tiro, mientras que mañana se presentará el Jockey Club con el objetivo de recuperar el primer puesto.

La U se presentó en la Madre de Ciudades ante Sanriago Rugby y no tuvo problemas en imponerse por 65 a 5; es la tercera victoria de los verdes del Huaico, que lo afirma en las aspiraciones que tienen de clasificar a las semifinales. El equipo que entrena Iusif Jadur anotó once tries y tuvo como figura a Gonzalo García Ascarate.

En tanto, Tigres también goleó en la reanudación de la competencia tras el receso por Semana Santa. El quince de San Lorenzo recibió en su cancha a Tiro Federal y lo superó con amplitud por 61 a 10.

El que no pudo ganar de local fue Gimnasia y Tiro, que tiene a Javier Irazusta como head coach. El albo tuvo un examen difícil ante Old Lions, el vigente campeón del Regional, que se llevó el triunfo por 30 a 25 a Santiago del Estero.

Mañana se completará la cuarta fecha de la Liga con la presentación del Jockey Club de Salta ante Santiago Lawn Tennis. El albirrojo será local en la rotonda de Limache a partir de las 15.30 en primera; previamente, desde las 14, se medirán en intermedia.