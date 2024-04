“Los clubes no pueden ser intervenidos por los gobiernos de turno porque la decisión es de AFA y FIFA”

Contundente y guerrera. Supo enfrentar y salir de una tormenta política con el apoyo de la entidad madre del fútbol argentino y hoy, deja todo su esfuerzo para fortalecer a la tercera categoría, en busca de su crecimiento y terminar con los atropellos gubernamentales. Cintia Ramírez es presidenta de la Asociación Civil San Luis Fútbol Club y vicepresidenta del Departamento del Torneo Federal A, que conduce Carlos Lanzaro, actual titular además de la Federación Santafesina de Fútbol y fue tajante al rechazar el “intervencionismo” de los gobiernos en los clubes.

¿El caso San Luis crea otro precedente?

“Es una fuerte experiencia que tuve con San Luis Fútbol Club. Tras una intervención, por persecución política por parte del gobierno de la provincia de San Luis que lidera Claudio Poggi. La verdad es que fue un camino duro y difícil, con una intervención que duró más de un mes y medio, que tuvo un resultado favorable para nosotros. De esta manera hay que valorar el permanente respaldo de la AFA y del Consejo Federal de Fútbol en cuanto al respaldo y acompañamiento de los clubes que son directa o indirectamente miembros afiliados a la AFA. La decisión es el “no intervencionismo”, porque hubo una intervención mal hecha e indebida por parte del Gobierno provincial y procedió la AFA tras comunicados, resoluciones y decisiones y tras artículos que tiene la normativa tanto de la AFA, como así también de FIFA y Conmebol.

Fue un tiempo en donde no hubo acuerdo entre Estado y asociaciones de fútbol, pero finalmente se levantó la intervención con un fallo a favor de San Luis Fútbol Club y estamos compitiendo en la Primera División del Fútbol argentino en femenino y logramos levantar la sanción a la Liga Sanluiseña, que perjudicaba a todos los clubes de la provincia. Es un hecho que hoy podemos contarles a los clubes de la experiencia y hacerles saber que cuentan con ese respaldo y apoyo de AFA, FIFA y Conmebol”.

¿Y en Salta, que viste?

“Salta, de la mano del subsecretario de Deportes, Sergio Chibán, también muestra a los clubes salteños esto del no intervencionismo de un tercero, así sea el Gobierno, quizás por una cuestión política inclusive en los clubes. Los clubes no pueden ser intervenidos por los gobiernos de turno porque la decisión es de AFA y FIFA. Los clubes tienen sus derechos, pero también sus obligaciones ineludibles, con el apoyo total de la Carta Magna de la AFA que los respalda y ellos tienen que conocer. Comenzamos desde Salta, que es una Liga ejemplo a nivel nacional, tanto en lo deportivo, como así también en lo institucional que apoya y protege a miles de futbolistas. Estamos recorriendo los clubes del interior no solo para asesorarlos sino para que trabajemos en conjunto y además conocer la realidad de cada entidad”.

En Salta, Ramírez tuvo la oportunidad no solo de dialogar con referentes de los dos equipos del Federal A, sino además con dirigentes de clubes de otras categorías, que sueñan con el crecimiento de sus instituciones.

Hablame de las urgencias de los clubes…

“Una de las grandes preocupaciones es la distancia que deben recorrer los equipos, a los que se le suma los costos, la crisis. Es necesario el apoyo del Estado, pero además el proveniente del sector privado. El tema económico sigue siendo en enemigo de toda disciplina deportiva hoy en día, ya que el deporte es uno de los más perjudicados a la hora de los recortes. Creemos que el fútbol es muy importante para el país, porque se desarrolla en cada punto de nuestro territorio argentino, porque considero que los clubes son la segunda casa de un niño, porque son los que colaboran en el crecimiento de un niño, tanto en el aspecto de salud física como mental, para tener un futuro promisorio.

¿El Estado acompaña o interviene?

“Tomando el ejemplo del caso San Luis, coincidió que el Estado tiene que estar en el deporte y acompañar, pero eso no significa un intervencionismo por cuestiones políticas y perjudicial, como se pretende hacer desde el Gobierno Nacional con las Sociedades Anónimas Deportivas. No tiene que haber intervención del Gobierno en las comisiones directivas y estatutos de los clubes. No les da derecho a hacer lo que ellos quieran con los clubes, que son de los socios y de la gente y de todos los que eligieron una comisión para que los lleve al frente”.

¿Y el papel de la dirigencia?

“Es importante que los dirigentes conozcan los derechos de sus clubes. Hay artículos de AFA, FIFA o Conmebol que dice que todos los clubes miembros directos o indirectos de la asociación, desde el momento de pertenecer a una Liga, que pertenece a la AFA y participa de torneos federados, son “totalmente autónomos” a las decisiones gubernamentales como gestores políticos. Hubo casos que la AFA intimó a los gobiernos para levantar esas intervenciones y dejar autónomas las asociaciones. No tiene jerarquía ante las asociaciones. No es fácil que un gobierno intervenga y ponga gente de sus extracciones políticas.

¿Y el caso de Salta?

“En el caso de Salta, Sergio Chibán conoce muy bien el tema y les muestra a los clubes el derecho que ellos tienen a través de la carta magna de AFA. Con el caso de Gimnasia y Tiro, que recurrió a la justicia ordinaria, podría haber sido desafiliado por no agotar las vías administrativas en AFA. Muchos directivos desconocen los estatutos, tanto de AFA como de FIFA y esto puede ocasionarles problemas no deseados a sus clubes, que en algunos casos hasta pueden ser desafiliados por incurrir en actos contrarios a los que estipulan las reglas. Gimnasia corrió riesgo de desafiliación. Se debe ser cuidadoso y estar informado antes de tomarlas”.

La desafiliación de un equipo de fútbol significa que es expulsado de la Liga donde pertenece y que pierde su lugar en la competencia, por lo deja vacante un espacio que podría ocupar algún otro club.

Una decisión a favor del deporte salteño

A fines de 2020, y en plena pandemia de coronavirus, los clubes afiliados a la Liga Salteña realizaron la tradicional asamblea de forma virtual, pero Gimnasia y Tiro, que adujo “desconexión” a la hora de votar los balances y la reforma estatutaria, intentó suspender la asamblea y lanzó graves acusaciones contra los miembros liguistas, quienes en una mayoría absoluta aprobaron las propuestas.

El presidente albo, Marcelo Mentesana, se oponía a todas las reformas estatutarias propuestas por Sergio Chibán, aduciendo que buscaba dotar a la Liga de características inmobiliarias y financieras, desconociendo el notable crecimiento institucional de la entidad rectora del fútbol salteño y los beneficios que produce a miles de futbolistas salteños, en medio de negociaciones que realizaba la dirigencia del albo con la empresa de comidas rápidas Mostaza, en detrimento del tenis salteño, que deja a la disciplina al borde de terminar marginada de todos los torneos nacionales e internacionales para Salta.

Tras idas y vueltas judiciales, la postura de la Liga Salteña fue finalmente no sancionar a Gimnasia y Tiro. “La decisión de la Comisión Directiva fue netamente para no perjudicar a los socios del club ni a la institución, que iba a naufragar deportivamente y socialmente por una irresponsabilidad dirigencial”, argumentaron.

“Los dirigentes se tienen que aferrarse a los estatutos de AFA y agotar todas las instancias administrativas, Tendrían que haber ido a la AFA y ante un fallo negativo, concurrir después al TAS (Tribunal Arbitral del Deporte), que es una entidad deportiva suprema a nivel mundial directamente relacionada con la FIFA”, concluyeron.