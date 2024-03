Raúl Algán comparte herramientas para las artes escénicas, con libros y una charla

Raúl Santiago Algán presenta hoy, a las 19, el libro "Producción integral de artes escénicas" en la Biblioteca Provincial, Belgrano 1002. El reconocido productor teatral y experto en gestión cultural estuvo en Tucumán y mañana viaja a Jujuy. Llega al norte del país para compartir conocimientos y experiencias en un campo fundamental en el desarrollo de una comunidad.

El Tribuno dialogó con el también investigador y docente universitario. "Ser productor de artes escénicas es ser una madre preocupada todo el tiempo", comienza graficando. "Se ocupa de arreglar todo para que el artista llegue al escenario y pueda hacer su obra. El productor es el primero que llega y el último que se va, es el que se ocupa, entre otras cosas, de financiar el espectáculo, de llevar adelante el diseño de producción, contratar a las personas, hacer el marketing", agrega.

Una pasión

Algán produjo en el 2023 el unipersonal de Julio Chávez "Yo soy mi propia mujer", que llegó a Salta en gira. "Julio es extremadamente profesional, llegábamos dos horas antes al teatro. Él vocalizaba, se preparaba ... yo me ocupaba de las invitaciones, de organizar a la gente. Es un trabajo que demanda mucha vocación", cuenta. "El que trabaja en cultura, en arte, tiene que ser un apasionado", define, y desarrolla: "Estamos en mitad de una de las recesiones más grandes de los 40 años de democracia que llevamos, en mitad de una gran crisis cultural en la que los institutos están próximos a ser cerrados, ¡y la gente sigue haciendo teatro!".

"Y en todos los momentos del país, buenos y malos, siempre hubo cultura, artistas sosteniendo, bancando la parada", continúa. "Y te pongo un ejemplo reciente, la pandemia. Quienes nos mantuvieron humanizados en el encierro fueron nuestros artistas, haciendo teatro por internet, publicando, haciendo cine con la camarita en su casa. Todos celebramos la gran labor de los médicos, y también debemos destacar a los artistas, fue más llevadero el encierro en gran parte gracias a ellos", completa.

En cuanto a la actualidad cultural, reflexiona: "Esto ya lo vivimos antes, recordemos el primer menemismo, la recesión que impuso la convertibilidad, ni qué hablar de la crisis del 2001". Y relata: "Soy docente en dos universidades de Buenos Aires, la de Palermo y la Universidad Argentina de la Empresa -UADE-, y hace un año que estudiantes me dicen 'necesito aprobar la materia porque tengo el pasaje, me voy a vivir a Europa'. Y se me parte el corazón como argentino y como un profesional que ha decidido quedarse".

"Y también hay mucha resistencia cultural -en el mejor de los sentidos- en la calle, en el teatro, en el cine, en la música. Salta es una de las provincias con mayor producción cultural a nivel país, y se destaca por la calidad de sus artistas, y me impresiona mucho -para bien- el compromiso de las personas. Presentamos el libro y estamos próximos a tener la sala agotada de reservas, y eso habla de un compromiso de los profesionales de la cultura con la formación constante", destaca.

Producir

"Todavía hay en nuestros artistas eso de 'yo no vendo mi arte, yo milito la cultura desde mi arte', y la línea de investigación con la que vengo trabajando desde que hice la licenciatura, la maestría y ahora el doctorado es que el artista tiene que conocer herramientas de producción, gestión y marketing cultural, porque el artista tiene que tener buena calidad de vida", precisa.

Uno de los libros que va a presentar Santiago se llama "Mercado teatral y cadena de valor", es su tesis de maestría en la UBA. "Es una investigación orientada a conocer estos dos modelos, el del mercado y el de la cadena del valor, dentro del ámbito de las artes escénicas en nuestro país", dice Santiago, y agrega: "Este viaje por el norte lo estamos haciendo con una beca del Fondo Nacional de las Artes, uno de los institutos que está hoy en entredicho".

"Producción integral de artes escénicas" es un manual de producción. "Está pensado para que los artistas tengan herramientas concretas de gestión y producción para que puedan aplicar en todos los proyectos a partir de mañana, y también lo escribí con la beca de Conicet, que fue muy importante para mi carrera y esta es una forma de agradecer y de devolverle a nuestro país, a nuestra gente, lo que han hecho por mí", dice Algán.

El productor también compartirá "Un jardín de senderos que se entrecruzan" con los salteños. "Es un libro que quiero especialmente, fui compilador y escribí un capítulo. Es coral, escrito por productores y productoras de artes escénicas de todo el territorio nacional y fue promocionado por Appeae -Asociación Profesional de Productores y Productoras de Artes Escénicas-. Son capítulos escritos por hacedores de la producción escénica en ejercicio y son experiencias compartidas, apoyadas en la práctica", señala.