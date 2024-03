El hermano de "Furia" aseguró que Gran Hermano está arreglado

Juliana Scaglione, más conocida como "Furia", es la participante más popular de Gran Hermano, que logró cosechar una enorme cantidad de seguidores que hasta llegaron a reunirse en el Obelisco para festejar su cumpleaños.

El programa A la Tarde invitó a Ezequiel Scaglione, hermano de la participante, quien reveló detalles sobre la personalidad de la jugadora: "Hace cinco años empezó a entrenar duro en el gimnasio y ella se puso Furia, o en el ambiente del crossfit por la actitud que tiene".

"Tiene ese carácter desde chiquita. los ocho años yo estaba durmiendo, me despierta toda vestida de gimnasia y me dice ‘Eze, hay una maratón en la plaza San Fernando y papá y mamá no me van a llevar ¿me llevás vos?’ Yo la llevé y en la categoría de niños ganó, ella ya de chiquita es competitiva", reveló.

"Es súper autosuficiente, se arregla ella, se maneja como quiere. Ella se anotó a varios Gran hermano, los estudió, los analizó. Un día voy a la casa y tenía un panel de visualizaciones. Ella es ‘hazlo o no lo hagas’, pero jamás no lo intentes. Ella va a hacer todo lo que tenga que hacer para ganar. El propósito de vida de ella es tener cadenas de gimnasio, motivar a personas, ayudar a lograr objetivos y por eso ella quiere ganar el premio y eso lo va a usar como plataforma", aseguró Ezequiel.

Durante la entrevista, Ezequiel dio a entender que la producción del reality estaría ayudando a la participante: "Esto los va a sorprender. Pero yo a veces creo que está armado. Justo ayer tiró las cartas y dijo 'va a entrar Lisandro' y ayer entró Lisandro. Hay cosas que están hechas por la producción. Juliana actúa, está en la tele y actúa".