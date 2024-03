Mirá el nuevo videoclip de "Money", la canción de Wanda Nara

Wanda Nara comenzó su carrera como mediática desde muy joven, pero luego pasó a ser empresaria y hace un tiempo no muy lejano se animó a ingresar a la industria de la música. Es por eso que a nadie le llama la atención que horas atrás Wanda haya estrenado el videoclip de Money, su nuevo tema grabado en el Casino de Buenos Aires y en el palacio Sans Souci.

Se trata de un tema para twerkear, inspirado en Cardi b. Con base de trap, toma de referencia la escena de Estados Unidos y cuenta la historia de una boxeadora.

Wanda Nara se mostró emocionada por el lanzamiento de su nuevo tema, pero lo que más llamó la atención fue el videoclip que acompaña su gran éxito que ya se encuentra entre las primeras tendencias.

La mayor de las hermanas Nara tuvo uno de sus mayores escándalos en 2021, cuando descubrió a su marido Mauro Icardi engañándola con Eugenia "La China" Suárez y si bien dice haber superado esa situación, en la canción parece haberle tirado un palo a la modelo y acrtiz en su nueva canción.

"Te detecto a toda hora"

"Ya ninguno me enamora, a mi nadie me traiciona. Soy la mami que controla, te detecto a toda hora. Me miran, me copian. Me copian, me miran. Me roza, suspira. Suspira, se excita. Sigo facturando la mía", parece ser el palito contra la China Suárez que generó revuelo en redes.