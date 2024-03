Domingo Gatti: "Soy salteño salteño, por eso los paisajes y la gente..."

Se puede visitar la exposición "Domingo Gatti y Ariel Gatti" en Kiosco Galería de Arte, Mitre 37, 1er. piso desde este miércoles. A las 19.30 quedará habilitada con la presencia de los plásticos. Una oportunidad para encontrar la obra de padre e hijo, artistas que despliegan su talento en el arte figurativo y en la experimentación del abstracto. Domingo Gatti recibió el año pasado el reconocimiento al mérito artístico de la Provincia por su gran trayectoria en la plástica salteña. Conocido como un gran dibujante, incursionó luego en el acrílico y óleo sumando el color a sus temas más emblemáticos: Salta y su gente.

Ariel experimenta con el abstracto y con otras dimensiones del arte pictórico. Juntos, dialogaron con El Tribuno.

¿Cuándo comenzó con la pintura, Domingo?

Los comienzos míos fueron de muy chico. Yo siempre cuento, y es parte de mi anecdotario, a los 5 años gané un concurso en la escuela Alberdi, y ahí me di cuenta de que me gustaba el dibujo. Así que de ahí me ocupaban para todos los festivales patrióticos que había en la escuela, para hacer los dibujos en el pizarrón. Debe haber sido en el año 51, 52 eso.

¿Y cuándo llegaron los estudios?

Gané un concurso también en la escuela. Me acuerdo que se promovía mucho en esa época la parte artística, al menos yo he tenido esa suerte. Gano el concurso y el primer premio era una beca para Cebas -Centro de Estímulo de Bellas Artes-, acá en Salta. Y, bueno, fui a la escuelita que estaba en la Balcarce al 200, y allí conocí a algunos maestros como Guillermo Petrón y Antonio Yutronich, (Roberto) Maheasi, Neri Cambronero. Y cuando termine el curso me incitaron para que vaya a la Escuela de Bellas Artes Tomás Cabrera, en la calle Zuviría. Y ahí pasé momentos maravillosos, realmente. Yo creo que ha sido la época de oro de la pintura en Salta, tenía como maestros a Luis Preti, a (Jorge) Román, a Osvaldo Juane, a (Rodolfo) Argenti... eran grandes maestros, y tuve la suerte de tenerlos.

La obra de Domingo Gatti toma a Salta como referencia.

¿Qué lo traía más, el dibujo o la pintura?

Lo que más me atraía era el dibujo. Inclusive, el maestro Preti me decía: "Vos, chango, tenés pasta de dibujante. Agarra la tinta y hace tinta". Así que empecé a hacer tinta, y me encariñé tanto que tengo muchas muestras con tinta. Quizás soy más conocido por la tinta que por el color.

Recibió el mérito artístico el año pasado...

Sí, quiero agradecer a la Provincia, al señor gobernador por haberme adjudicado la mención honorífica, digamos, de los artistas de Salta, que es el mérito artístico... Emociona mucho...

Esta muestra, ¿qué significa para usted?

Es muy especial. Especial porque es una retrospectiva mía, y especial también porque va a estar mi hijo dando un paso más en la pintura. Y eso me pone muy contento; a esta altura de mi vida, me da esta satisfacción. Hacer algo con mi hijo era algo soñado para mí, uno quiere que quede el sello ese, la marca -digamos así- en su vida también…

Ariel, ¿cómo vivís la muestra?

Es una muestra única, no es común que padre e hijo expongan con dos técnicas totalmente diferentes. Él hace acrílicos, algo más habitual. Y la serie mía se llama "Universo evolutivo". Universo porque hago mucha alusión a lo que son los universos en mis pinturas, y evolutivo porque es una evolución de un estudio de varios años, buscando una técnica nueva que no sea acuarela, óleo, tinta, las usuales. Soy un empedernido en buscar nuevas tecnologías en todo, y como me gusta muchísimo esto, fui pasando por muchas técnicas y me quedé con algo que realmente me gusta. Son pinturas especiales elastoméricas, con disolventes, pintadas en vidrio y fusionadas con fuego. Es una técnica bastante especial. Y estaría bueno que la gente la venga a ver porque es algo muy nuevo.

Ariel Gonzalo Gatti experimenta con texturas y colores.

La técnica de tu padre...

Ariel: Mi viejo ha pasado por lo que hemos pasado todos los artistas, comenzamos con el lápiz negro en el colegio, después le ponemos colores y después empezamos con acuarela, nos vamos a la carbonilla, también experimentamos con el óleo... Y yo pasé por todas las técnicas esas y él también. Y cada uno se va estacionando en lo que uno siente cómodo. Él con la técnica que se hizo conocido es con la tinta china, y ahora, lo último que hizo y esta última exposición, son todos acrílicos y figurativo. Y lo mío es totalmente abstracto. Él es paisajista y, más que nada, es un luchador del patrimonio de acá, de Salta. Él tiene todos los edificios más importantes de la ciudad en sus cuadros. Ese es su trabajo...

Toda una época...

Ariel: En su carrera artística, la mayoría de su tiempo lo dedicó a inmortalizar los edificios emblemáticos de Salta. Ese fue su mayor esfuerzo, trató de que la gente los viera de otra forma. Hubo una exposición con edificios antiguos, con fotos antiguas que le gustó mucho a los salteños...

Domingo: Eso impactó mucho en la gente, era sobre fotos de 1900, 1920...

Ariel: Eran fotos en blanco y negro, y él a las mismas fotos las pasó a color. Hizo un muy buen impacto en la gente ver esas fotos que las conocemos todos, pero que nunca las vimos en color, ni siquiera en la tele porque no había televisión en color, y él pasó esas imágenes a color, y fue muy bien recibida esa muestra.

¿Qué siente por Salta, Domingo?

Un cariño muy especial. Yo he nacido en Agua Negra, un pueblito enclavado en la Cuesta del Obispo, así que más gaucho... imposible. Mis padres, mis viejos, eran obreros que estaban haciendo la ruta a Cachi. Mi viejo era un italiano que era herrero, y trabajaba en el obraje, y yo nací ahí, accidentalmente pero ya nací ahí. No viví mucho tiempo allá y ya me trajeron a la ciudad. Así que soy salteño salteño, por eso los paisajes y la gente...

Ariel: Y las nubes... Papá era piloto, entonces vas a ver que todos sus cuadros tienen cielos muy elaborados, muy trabajados y muy estudiados porque él vivió volando. Entonces, las nubes, los cielos, los azules esos son muy típicos en sus cuadros y los van a ver en la muestra.

Qué hermoso ver Salta desde arriba...

Domingo: Sí. Es hermoso y he tenido esa dicha...

La dicha de haber visto Salta desde las nubes

En otro tramo de la charla, Domingo Gatti recordó su paso por la aviación.

"Son pocos los que pueden hacer eso, papá tiene la dicha de haber visto desde arriba las cosas", dijo Ariel Gatti al respecto, y Domingo completó: "Y la aviación era mi otra pasión, el volar. Y llegué también a ser piloto de la Provincia y director general de Aviación de la Provincia, y me jubilé ahí".

El hablar pausado y reflexivo de Domingo Gatti da cuenta también de la Salta de otros tiempos que con su trabajo intentó mostrar este artista nacido el 1 de mayo de 1946.

En noviembre de 2014, Domingo reunió en el hall de la Casa de la Cultura acrílicos bajo la denominación de "Testimonios de Salta".

"Domingo Gatti, de tanto buscar un lenguaje plástico propio, ya lo ha encontrado", expresaba entonces César Alurralde. "Sus trabajos netamente figurativos ponen en evidencia representaciones concretas. Intenta y logra rescatar con fidelidad y amor, lo poco que va quedando de Salta de antes. Tiene a su favor su imaginación y absoluto dominio de los medios, con tecnicismo y mejor pulso, también profundo conocimiento de lo que crea con devoción y cariño", decía el escritor y poeta.

Óleos y acrílicos inspirados en fotografías viejas integraron la exposición de abril de 2018, en el mismo escenario, "El color de la Salta de ayer".

"Era un gusto que me quería dar, lo que me demandó un año y medio de trabajo, pero valió la pena, porque me llevé una grata sorpresa al ver que a la gente le gustó, tanto a mayores que rememoraban las esquinas de la Salta vieja como a los jóvenes que tienen referencias de sus abuelos y padres", destacaba entonces el pintor salteño.

Domingo Gatti obtuvo numerosas distinciones por su labor artística, siempre afincada en su Salta natal.