La bandera de Salta flameó de la mano del grupo Huk y Magui Soria

La banda salteña se presentó en Chile recientemente. El show tuvo lugar en un evento al aire libre realizado por la disquería Subterráneo de la ciudad de Iquique, en donde Huk se reencontró con el público chileno luego de algunos años, como así también realizando presentaciones en diversos medios de comunicación locales y nacionales. Esa noche también se presentó la cantante salteña Magui Soria y la banda iquiqueña El señor camaleón.

"Otra experiencia muy linda que tuvimos en suelo chileno, hace unos años estuvimos por ahí y siempre la intención y el anhelo fue regresar al vecino país, por suerte volvió a repertirse la historia", resaltó Isaac Abán, quien integra la banda con: Eva y Franco Abán.

Música andina

"Nos gusta abrir las fronteras con nuestra música, viajar a otros lugares nos enriquece en muchos aspectos. Huk es una banda de música andina con fusión pop que apuesta a canciones de autoría propia y nuestro objetivo es seguir llevando nuestra música a otros países. Estamos felices de reencontrarnos con el hermoso público de Chile y compartir una vez más a través de la música. Nos acompañaron nuestros músicos Matías Rampulla, en bajo; y Jeremías Pipo, en guitarra", señaló a su turno María Eva.

"También nos dimos el gusto de compartir algunas canciones con Magui Soria, una gran artista y amiga que admiramos mucho", dijo Franco.

Los reconocimientos recibidos demuestran que son talentosos músicos con una marcada proyección. Otro orgullo de la música salteña.

Estos músicos y cantores salteños se iniciaron desde muy pequeño en el folclore, y llevan más de 20 años llevando su propuesta a los mejores escenarios del territorio nacional.

Desde Metán

Por su parte, Magui Soria tuvo un amplio ascenso durante las últimas temporadas en el circuito musical, su talento y su belleza empiezan a impactar en el escenario.

Magui, como todos la conocen, empezó a exhibir su figura en su exitoso paso por el programa televisivo "La voz argentina", que se emite por Telefe, en el que causó una gran sensación. La talentosa joven quedó afuera del certamen, lo que motivó el rechazo en sus seguidores y la audiencia, quienes consideraron que fue una decisión injusta, por lo que lo expresaron en las redes sociales.

Hace algunos años, la cantante metanense fue distinguida como ciudadana ilustre de San José de Metán, en un acto que se desarrolló en la localidad del sur provincial. En aquel momento, Magui sostuvo "Estoy muy agradecida, siento una gran emoción por esta distinción, porque la verdad no me lo esperaba. Es un orgullo ser metanense. También me sorprendí mucho al ver el cartel gigante con mi foto que colocaron en mi querida ciudad".

El perfil de Magui Soria

Desde los seis años estudió piano y siguió capacitándose para perfeccionarse, siempre con el apoyo de su madre, Leonor Soria. Su familia es de la Villa San José de la localidad del sur provincial. Magui es licenciada en artes musicales con orientación en canto lírico. Se recibió en la Universidad Católica de Salta capital, donde reside actualmente.

Ganó una beca y en 2016 tuvo la oportunidad de hacer una residencia artística en la Universidad UGA, de Georgia, en Estados Unidos y a fines del año pasado realizó un curso en un conservatorio de Torino, Italia. Soria trabaja en un taller de música para niños en el barrio Tres Cerritos.

"No busco la fama ni el reconocimiento, eso lo tengo claro desde chiquita. Estoy disfrutando de este momento, uno puede ser famoso de distintas maneras, si llega sería hermoso. Por ahora me permito disfrutar de lo que me está pasando, este es un momento increíble en mi carrera", destacó.