Campo Santo: Concejal renunció a su banca para asumir en el hospital

El actual gerente general del hospital Joaquín Castellanos, Dr. Daniel Rallé, presentó su renuncia al cargo de concejal en Campo Santo. La nota de renuncia fue tratada por el cuerpo de concejales la semana anterior, siendo aceptada y elevada posteriormente al Juzgado Federal para el nombramiento de un reemplazo.

Rallé, médico de planta del hospital Joaquín Castellanos, participó en las últimas elecciones provinciales en mayo del 2023, logrando acceder a una de las bancas en el Concejo Deliberante de Campo Santo. El 10 de diciembre de ese mismo año asumió en el cargo legislativo, junto a otros cuatro ediles, por un período de 4 años. El 13 de diciembre, tres días después de haber jurado como concejal, el ministro de Salud Federico Mangione le otorgó la responsabilidad de ponerse al frente del hospital como gerente general, cargo que comenzó a ocupar desde ese mismo día. Debido a la incompatibilidad entre los cargos en ejercicio, Rallé pidió licencia sin goce de haberes en el Concejo Deliberante, el cual se encontraba en esos momentos en receso.

Durante la sesión del pasado 29 de febrero participó con su voto durante la elección de las autoridades del cuerpo. Al día siguiente estuvo presente en la apertura de sesiones ordinarias 2024. Estas dos actividades como concejal le valieron algunas críticas sobre la legalidad de ambas participaciones. "No creo haber incursionado en nada ilegal, pero soy consciente que para trabajar por mi pueblo debo dedicarle tiempo completo. Por mi ausencia están sesionando solo 4 concejales, un número par que dificulta las votaciones. Mi deseo es cumplir con mi mandato, pero estar al frente del hospital Castellanos me lo impide. Creo que, como gerente, también puedo hacer mucho en beneficio de la población de todo el departamento. Es un gran desafío, porque estamos inmersos en una crisis nacional donde los recortes nos están afectando, pero tengo la esperanza de que la podamos superar. Pido disculpas al pueblo de Campo Santo que me dio su voto de confianza, no esperaba ser designado como gerente, pero, como ya dije, desde ese lugar puedo hacer mucho", explicó Rallé sobre su renuncia.

En Güemes

El Concejo Deliberante de la ciudad de Gral. Güemes, cuyo período de sesiones ordinarias dará inicio el próximo 1 de abril, también sufrió modificaciones en cuanto a los nombres de los ediles que juraron el pasado 10 de diciembre.

También hubo cambios en el CD de Güemes

Durante la pasada semana dos nuevos concejales de General Güemes tomaron juramento para ocupar las bancas que se encontraban vacantes debido a la renuncia de sus titulares. Darío Nieva asumió en reemplazo de Francisco Salcedo, mientras que Joana Herrera hizo lo propio reemplazando a Alejandra Barrionuevo. Ambas renuncias estuvieron relacionadas con incompatibilidades.