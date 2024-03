Intendentes buscaron diferenciarse de las gestiones anteriores en las comunas

Con discursos notablemente críticos y que buscaron diferenciarse de las gestiones anteriores en un contexto de crisis económica y obligada austeridad, la mayoría de los nuevos intendentes salteños que lanzaron ayer por primera vez las sesiones ordinarias en los Concejos Deliberantes de sus municipios, adoptaron mensajes que anticipan las dificulatdes que afrontarán de aqui en adelante.

En ese sentido, el intendente de Orán, Baltasar Lara fue contundente al referirse a los recursos. "Sepan que con los recursos propios por más austeros y eficientes que seamos no alcanza para tener la ciudad que queremos, si queremos sacar adelante esto tenemos que gestionar más recursos, salir más allá de la ruta 50 y pedir ayuda. Les pido disculpas a ,os vecinos por no haber resuelto en estos días las cosas como me hubiera gustado, pero estamos en un camino para sanear todo lo que encontramos" aseguró.

Otro mensaje crítico fue el del intendente de Campo Quijano, Lino Yonar: "Los niveles de corrupción de Folloni eran iguales o peores que Cornejo. Hay algunos ex funcionarios de Folloni que reclaman en las redes sociales, defendiendo la gestión anterior. En realidad era un negocio caído" sentenció Yonar y comenzó a dar detalles. "El año pasado, en la gestión pasada durante enero, febrero y marzo, se erogaron $15 millones en cortar el pasto. Nosotros menos de la mitad de ese monto, y todavía con inflación. Así como este grosero gasto a propósito, se pagó en arreglos de vehículos 22 millones. Cuando asumimos nosotros hace 85 días, no funcionaba ninguno y con serios problemas mecánicos".

En Cerrillos y con un mensaje más medido, Enrique Borelli anticipó que junto a su equipo trabajarán con las puertas abiertas e invitó a los legisladores y concejales a sumar fuerzas y velar por los cerrillanos "Ninguna diferencia política debe prevalecer sobre el interés general. El consenso, el diálogo y el trabajo conjunto son la base de la democracia y la única herramienta de desarrollo viable". También expresó su rechazo hacia la persecución que sufren los gobiernos provinciales y manifestó que el diálogo y el consenso no son un método corrupto como algunos sectores intentan hacer creer a la sociedad".

El contraste con los nuevos jefes comunales lo dio José María Issa desde Metán, donde asumió su segundo mandato. "En mi equipo nadie tiene privilegios y tenemos todas las cuentas en orden" dijo.

Enrique Borelli: "Cerrillos ahora tiene un norte"

"Cerrillos tiene un norte", expresó el intendente de San José de los Cerrillos, Enrique Borelli en su primer discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante. El jefe comunal inició su mensaje con un informe crítico sobre el estado del municipio y una proyección de su trabajo en los próximos años de gestión.

"Llevamos 80 días de trabajo intenso, ordenando lo financiero, lo interno, saneando el vínculo con el vecino y aún así sabemos que Cerrillos tiene un rumbo definido, queremos darle el lugar protagónico a esta ciudad", adelantó Borelli. Informó que para este año 2024 se trabajará con "una fórmula clara y simple que colocará a Cerrillos en el lugar que se merece. Nuestro gobernador ha planteado que es el momento de recuperar aquella mirada del Norte Grande y Cerrillos no solo comparte esa visión, sino que tiene mucho para aportar en ese camino".

En materia de obras públicas, el intendente adelantó que impulsarán los trabajos necesarios para lograr una planificación urbana y para subsanar la carencia de obras pendientes desde hace años e informó que "en apenas dos meses, hemos realizado un relevamiento de situación, un plan de iluminación en barrios, rutas y la AV Circunvalación, ademas de la recuperación de canales, calles y playones.

Lino Yonar: "Folloni fue peor que Cornejo"

Lino Yonar sorprendió denunciando públicamente al exintendente Carlos Folloni y calificando como "peor que Manuel Cornejo", el otro exjefe comunal de Campo Quijano que fue condenado el año pasado por hechos irregularidades en su gestión y que aún no purga pena en la cárcel, porque no fue ratificado en la Justicia salteña su condena. Yonar acusó en la apertura de sesiones del Concejo a Folloni y Cornejo en un acuerdo "político" para dibujar la administración corrupta de uno y otro, y mostró pruebas, que según Yonar demuestran connivencia política y judicial entre ambos exintendentes.

"El 12 de abril de 2021 se perdió la posibilidad de recuperar los 84 millones de pesos que el ex intendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo, debía al municipio. El motivo fue la negligencia del intendente anterior, Carlos Folloni, que dejó vencer los plazos legales para apelar la condena que se le había impuesto a Cornejo. Así, Cornejo no tendrá que pagar nada y podrá seguir caminando tranquilamente por las calles del pueblo", reclamó Yonar a propósito del dinero que desapareció de la comuna en la gestión de Cornejo. "Tenemos 63 millones de deudas de irregularidades que denunciaremos en la Auditoría de la Provincia, y luego en la Justicia, en casos de ser necesario", anticipó.

Jose Issa: "En mi equipo no hay privilegios"

"Al inaugurar este período de sesiones ordinarias, me dirijo a este nuevo cuerpo legislativo, frente a un contexto desafiante, marcado por la inflación y los ajustes económicos a nivel nacional", dijo el intendente José María Issa, quien realizó un resumen de gestión y se refirió a los logros alcanzados en distintos aspectos.

"Sin embargo, ya cuando iniciamos nuestro gobierno, el 10 de diciembre de 2019, hicimos los ajustes correspondientes. En mi equipo, no hay nadie con privilegios, a ningún funcionario se le paga ni la boleta del servicio de telefonía celular e incluso, en este nuevo periodo achicamos el gabinete municipal, refuncionalizándolo y dándole más dinamismo; porque desde que comencé mi gestión, la austeridad marcó nuestro rumbo", destacó.

"Con orgullo puedo decir que tenemos las cuentas claras y un municipio saneado económicamente. Metán no tiene deudas. Desde un primer momento tuve en claro que debíamos garantizar la estabilidad de los trabajadores, es con esta visión que gobernamos, logrando que los compañeros municipales tengan sus sueldos al día y con aumentos periódicos consensuados con los sindicatos", dijo Issa ayer al inaugurar el período de sesiones del Concejo Deliberante.

Baltasar Lara: "Como un botín sin fondo"

En su discurso el intendente de Orán Baltasar Lara informó sobre el estado general de la comuna y destacó "la pésima administración que tuvo la gestión anterior y que llevó a dejar a la Municipalidad al borde de una banca rota", remarcando que esta situación no se tiene que repetir "nunca más en la historia de nuestra ciudad, la desidia, dejadez y desinterés de la calidad de vida de todos nosotros"

El jefe comunal recordó que el 10 de diciembre, no se habían pagado los sueldos, situación que tuvo que resolver con la ayuda del Gobernador de la provincia. Oficinas municipales en estado desolador; empleados hacinados en oficinas sin tareas asignadas, fueron otros de los temas que remarcó en su mensaje. "El nivel de deuda que se pudo reconstruir ascendía a casi mil millones de pesos, entre sueldos, descubiertos, deudas con proveedores, con organismos provinciales, ART, obras no ejecutadas y embargos", dijo.

Se refirió a "la grave situación sanitaria" y calificó a los descacharrados como "puro circo". "Se tomaron decisiones irresponsables de creer que la Municipalidad es un botín sin fondo al que se le puede sacar todo sin ninguna consecuencia. Disminuimos a la mitad la planta política y notificaron a casi 400 personas. Ahora los gastos se planifican y no se gasta más de lo estrictamente necesario".