Quejas por el funcionamiento actual de la Panadería Social

Desde las últimas semanas viene creciendo el malestar por el actual funcionamiento de la Panadería Social "Corazón Caliente", la cual depende del área de Acción Social del municipio de Rosario de la Frontera.

Las madres de quienes a diario concurren al lugar manifestaron que "no se está cumpliendo con el rol, ni la labor para la que fue creada en sus inicios y que los chicos cuando acuden, los ponen a cortar papelitos", entre otras quejas.

El espacio es un lugar de contención y de inclusión laboral, donde chicos con diversas capacidades diferentes aprenden el oficio y realizan manualidades y salen a vender su propia producción.

Vale recordar que la panadería que está ubicada sobre calle Alberdi a y pocos metros de la esquina Melchora F. de Cornejo, incluye a niños y adolescentes con algún tipo de discapacidad, quienes realizaban a diario todo tipo de panificados y posteriormente, recorrían las calles para vender sus elaboraciones.

"Desde que empezó el año, los chicos no están trabajando en la panadería y hace unos días atrás, cuando fui a preguntar el porqué de esta situación, una de las personas que trabaja ahí me dijo que supuestamente no colocaban el horno (para los panificados), porque la gestión anterior le había quedado debiendo dinero al gasista, pero resulta que el gasista es vecino mío y cuando le fui a preguntar a él si por qué no colocaba el dichoso horno y si era cierto que no lo instalaba por lo que me habían dicho en la panadería, me confirmó que era mentira lo de la deuda, sino que en realidad a ese horno lo tiene que colocar un ingeniero especializado", relató a El Tribuno doña Dominga Paz, vocera y madre de uno de los adolescentes que concurren a la panadería social.

"Incluso, mi vecino me explicó que ya están las instalaciones como corresponde, pero la conexión del horno, está a cargo de un ingeniero. La concejal Valeria Orozco, también se ocupó de averiguar por qué los chicos no están haciendo su labor y le dijeron que los mesones no estaban en condiciones y que desde Bromatología, le transmitieron que el lugar tampoco está en condiciones".

"Lo cierto es que yo a los mesones no los vi, es decir, no sé si estarán en pésimas condiciones como dicen, pero desde que inició la panadería, siempre fui a acompañar a mi hijo y esos mesones y el lugar en general, siempre estuvieron impecables", recordó

La mujer aseguró también que "yo no estoy del lado del Intendente que se fue ni del que está ahora, simplemente, como madre y vecina, quiero colaborar para que siga funcionando como antes".

Colaboración

"Por eso les pido al pueblo de Rosario de la Frontera que también nos colabore para que los chicos no dejen de ir a la panadería, donde ellos elaboraban productos muy buenos y muy ricos", pidió la madre.

A su vez recalcó: "Estamos seguras que si los chicos ponen sus productos a la venta en la misma panadería, la gente va a ir a comprarles y no habrá necesidad que los chicos salgan a la calle, como hacían antes".

Sin el desayuno

Por otro lado Dominga , señaló que "los chicos van de lunes a viernes y dos veces a la semana los llevan al complejo para que hagan actividades recreativas y sabemos que los atienden muy bien, pero la idea es que el lugar cumpla con la función real de inclusión".

"Otra cosa importante es que ellos, toda la vida que concurrieron a capacitarse en el lugar, han desayunado en la panadería y ahora les dijeron que los chicos tienen que ir desayunados. Particularmente yo le puedo dar un desayuno a mi hijo. Gracias a Dios, no tengo problema, pero hay otros chicos que son de muy bajos recursos y sí necesitan por lo menos desayunar en ese lugar ya que no pueden hacerlos en sus hogares".

Un modelo para otros municipios

Finalmente Dominga subrayó que "ante esta situación, les pedimos por favor a los vecinos, comerciantes y empresarios que colaboren con harinas, azúcar, leche y con todos los insumos para que el lugar siga funcionando y los chicos, puedan seguir trabajando". La panadería social de Rosario había sido planteada como un modelo de inclusión laboral con un modelo innovador ideal para continuar en crecimiento y acompañamiento de los jóvenes. Inicialmente se trató de 25 chicos con síndrome de Down que aprendieron el oficio y salieron a vender su producción. Esto se había planteado incluso como un modelo estratégico de inclusión para otros municipios.