Metán: El intendente pagará los estudios del "Niño de Oro", Gastón Brito

El intendente, José María Issa, donará parte de su sueldo para pagar la cuota de los estudios del querido Gastón Brito, conocido en Salta como "El niño de oro", por sus destacados logros en los Juegos Nacionales Evita. Gastón, quien se moviliza en una silla de ruedas, ya tiene 21 años y cursa el tercer año del profesorado de educación física en el instituto San Cayetano de Metán.

"Estoy muy agradecido con el intendente Issa y con la Municipalidad porque siempre me dieron una mano. Hace poco falleció mi papá y ya no iba a poder seguir estudiando por falta de dinero debido a que yo solamente cobro una pensión por discapacidad de $70.000 por mes", dijo Gastón a El Tribuno.

"Ya me quedan algunas materias que rendir y cursar y un año más para terminar. Lamentablemente mi padre se nos fue, pero me dijo que tengo que ser la cabeza de la familia y darle una buena vida a mi mamá, a mi hermana y mi sobrino", destacó el querido vecino metanense.

"Quiero cumplir este sueño y el gran desafío de ser profesor de educación física porque estar en una silla de ruedas no es un impedimento para poder terminar mis estudios y trabajar. Dios siempre me pone desafíos", señaló el entusiasta Gastón Brito.

"Gastón es un orgullo"

Por su parte, el intendente Issa dijo que Gastón Brito es un orgullo para todos los salteños por sus logros en deportes adaptados en los Juegos Nacionales Evita, donde ganó varias medallas de oro.

"Para mí es una gran satisfacción poder apadrinar a Gastón y poder hacer un aporte para que pueda terminar sus estudios. Se lo merece porque es un buen chico, un ejemplo de superación que ha conseguido importantes logros deportivos y académicos", dijo Issa.

"Ahora va a tener que seguir estudiando con las mismas ganas hasta lograr su título. No tengo duda de que va a ser así porque toda la comunidad lo apoya para que cumpla su sueño y el de su padre que lamentablemente falleció hace muy poco", sostuvo el jefe comunal. "A pesar de la crisis yo siempre creo en una sociedad más justa, equitativa y solidaria, con oportunidades para todos", remarcó Issa.

Importantes logros

Gastón Brito en Salta se hizo conocido porque en 2015 ganó las dos primeras medallas de oro en los Juegos Nacionales Evita, en Mar del Plata, en atletismo y en lanzamiento de bala. Por eso todos lo conocen como "el niño de oro".

En 2019 el reconocido y querido metanense Gastón repitió la hazaña y volvió a ganar dos medallas de oro en los mismos juegos. "Movilizarme en una silla de ruedas no me condiciona. Yo siempre voy para adelante y busco superarme", dijo Gastón. El humilde y querido joven, cuando era pequeño sufrió una parálisis cerebral, pero eso no fue ningún impedimento para convertirse en un exitoso deportista.