Rosario de la Frontera: un joven necesita recaudar seis millones de pesos para someterse a dos cirugías oculares

Gabriel Luciano Tello, de 19 años de edad, no cuenta con una obra social y debe someterse a dos cirugías oculares para poder recuperar su visión.

Se trata de un trasplante de córneas y una cirugía Cross Linking, que tienen un costo de seis millones de pesos. Ambas operaciones, tiene que realizarlas en la capital salteña.

Para recaudar esta alta cifra, su familia lanzó una rifa con un valor de dos mil pesos, por lo que solicitan la colaboración de la comunidad rosarina y aseveraron que “todo granito de arena, suma”.

Facundo Tello, hermano de Gabriel, recordó a El Tribuno: “A principio de este año fuimos a un oculista particular de Rosario de la Frontera porque mi hermano estaba corto de vista, incluso ya a fines del año pasado, cuando estaba cursando el 4º año en la escuela de Comercio, le costaba estudiar o estar en el aula frente al pizarrón ya que le dolía la cabeza”.

“Entonces, antes de que comenzaran las clases, fuimos al oculista con la idea de que le iba a recetar lentes o algo parecido, pero cuando el doctor le hizo el chequeo vio algo anormal y nos derivó a un especialista en Salta, el doctor Martín Arroyo, quien después de hacerle unos estudios, nos dijo que mi hermano tiene afectado los dos ojos, y uno de ellos, más afectados que el otro”, indicó y explicó; “Mi hermano necesita una cirugía que se denomina Cross Linking y se realiza a través de rayos laser y luego se agrega un lente al ojo”.

En cuanto a la cirugía que debe someterse del otro ojo, Facundo contó: “En este caso, él necesita un trasplante de córneas y a esta cirugía, necesita realizarla este año para que el problema que tiene, no siga avanzando”.

“Si bien el doctor Arroyo nos dijo que se trata de una cirugía que hoy en día es sencilla y que tiene buenos resultados, lamentablemente, es muy costosa y ambas cirugías, tienen un valor de seis millones de pesos”, agregó.

Así mismo, señaló que las cirugías no necesariamente deberá realizarlas al mismo tiempo, pero sí, este mismo año. “Lo que tenemos pensado con mi familia, es por lo menos recaudar dinero para la primera operación, (que tiene un costo de un millón y medio de pesos) es decir para el ojo menos afectado, la idea es juntar primero esa cirugía y después, recaudar más dinero para poder hacer la otra cirugía, que es la más complicada y la más costosa”.

Para colaborar.

El joven detalló que para que la comunidad pueda colaborar; “hemos lanzado una rifa gracias a los comercios de nuestra ciudad quienes nos han colaborado con los premios. Los que quieran colaborar, pueden comprarnos un numerito a través de mi alias que también he publicado en las redes sociales, es; facu.tello99, nombre de cuenta; TELLO MISAEL FACUNDO, DNI; 41.529.764”.

Y advirtió; “Yo siempre aclaro bien lo que es el nombre de cuenta y el DNI, porque hace unos días me llegó un mensaje de una señora que hizo una transferencia a una cuenta que tenía un alias muy parecido al mío, por eso, siempre les sugiero a todas las personas que antes de hacer una transferencia bancaria, verifiquen los datos, el DNI y los nombres completos”.

Finalmente expresó; “El doctor nos sugirió que hagamos estas operaciones este año y lo antes posible para que el problema que mi hermano tiene, no avance más y para que luego no sea más costosa o más riesgosa. Agradecemos a toda la gente que nos está ayudando y les pedimos que los que puedan que se acerquen a colaborar con lo que tengan, ya que la situación de hoy en día es muy complicada y por ahí no tienen para pagar dos mil pesos para el numerito de rifa pero nos da lo pueden y los anotamos igual”.