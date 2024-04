Sin Anses: vecinos afectados porque el municipio no quiere pagar $51 mil de alquiler

El intendente Sergio Ramos afirmó que no puede pagar el alquiler mensual de $51 mil del inmueble donde hace 8 años funciona la oficina de ANSES. Esta delegación beneficia a por lo menos 60 mil vecinos por sus trámites en la seguridad nacional. Durante esta semana no pudieron realizar muchas gestiones ante este organismo porque la delegación tuvo que cerrar sus puertas, por la no renovación del contrato de alquiler a cargo de la Municipalidad de Rosario de Lerma.

El viernes, la delegación de ANSES, dejó a los vecinos sin acceso a trámites y gestiones esenciales. Hasta este jueves, un vehículo de ANSES atenderá en la vereda del local que era alquilado por el municipio para llegar a miles de pobladores de esta parte del Valle de Lerma. De hecho, por ahora hasta que se traslade a un nuevo destino esta delegación, los miles de vecinos deberán trasladarse a El Carril donde funciona la otra delegación de ANSES para la región.

El propietario del inmueble que alquilaba la comuna rosarina confirmó a El Tribuno que "le constaba que le paguen $51 mil" y que "la última vez que cobro el alquiler, le comunicó la comuna que no podían renovar el contrato porque no tenían convenio con Nación y no se podían hacer responsables de una oficina nacional".

"Tuvimos que comunicar a Anses sobre esta situación y le dimos un tiempo perentorio para el desalojo que se hizo efectivo este martes. El municipio no tenía intención de renovar y nos costaba mucho ir a cobrar $51 mil pesos de alquiler. Teniendo en cuenta los costos en Rosario de Lerma de las oficinas, lo que cobrábamos era muy poco. Nos sorprendió la medida", acotó uno de los dueños del inmueble ubicado en pleno centro de esta ciudad.

El local ya fue desocupado, funcionará en Campo Quijano. La semana pasada apenas se confirmó que el contrato con los propietarios del inmueble no sería renovado, se ofreció Campo Quijano para que la delegación de Anses funcione en un espacio que cederá la comuna de Quijano en el edificio municipal.

A partir del viernes, los vecinos de Rosario de Lerma, Cerrillos y Campo Quijano que necesiten realizar gestiones urgentes tendrán que trasladarse hasta las colapsadas oficinas de este organismo en El Carril. Se espera que la próxima semana, la oficina cerrada en Rosario de Lerma comience a operar en Campo Quijano, por las gestiones del intendente Lino Yonar.

Sin embargo, aún queda por designar un nuevo responsable regional, ya que esta delegación ha estado sin uno durante al menos dos meses. Entre los candidatos, y quien ya estaría casi confirmado, se encuentra Jorge de la Zerda, exconcejal del PRO de Quijano. La falta de previsión y la demora en la designación del nuevo responsable regional de ANSES también contribuyeron a que Rosario de Lerma pierda este servicio.