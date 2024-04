Guachipas: El precio de aprender: un estudiante terciario necesita $200 mil al mes para el boleto

Los alumnos de nivel terciario en Guachipas enfrentan diariamente un problema considerable para llegar a El Carril con el fin de estudiar. Gastan alrededor de $50 mil cada semana en transporte, ya que no forman parte del área metropolitana del transporte (SAETA), y por otro lado, aún no reciben el beneficio del boleto estudiantil TEP (Tarjeta para estudiantes no integrados a áreas metropolitanas).

Los alumnos de nivel terciario en Guachipas enfrentan diariamente un problema considerable para llegar a El Carril con el fin de estudiar. Gastan alrededor de $50 mil cada semana en transporte, ya que no forman parte del área metropolitana del transporte (SAETA), y por otro lado, aún no reciben el beneficio del boleto estudiantil TEP (Tarjeta para estudiantes no integrados a áreas metropolitanas).

Entonces en Guachipas, a los estudiantes se les cobra una tarifa de pasaje interurbano. La distancia de esta localidad a El Carril es de aproximadamente 60 kilómetros. El costo del pasaje también restringe a los estudiantes con recursos limitados de Guachipas de optar por carreras universitarias o cualquier otra capacitación en la ciudad de Salta. La lejanía y el costo del transporte se convierten en escasas oportunidades para progresar para los joven es de esa localidad y de la región.

El horario de los autobuses es otro impedimento dentro del servicio de transporte público. El autobús que sale a las 6:15 de Guachipas llega entre las 7:30 y 7:40, cuando los estudiantes ya deberían estar en sus clases a las 07:00. A pesar del retraso, deben pagar $4 mil 600 por el viaje hasta El Carril.

Mario, quien estudia enfermería en El Carril, mencionó a El Tribuno, que tiene que salir de su casa a las 4:30 para llegar a tiempo a sus clases. "A veces, decidimos algunos estudiantes de hacer 'dedo', no siempre funciona, o los que pueden, usamos motocicletas para no llegar tarde. A pesar de los precios altos, aún esperamos noticias sobre la aprobación del pase libre. Hemos enviado varias peticiones a Flecha Bus y a representantes políticos, pero no hemos recibido ninguna respuesta hasta el momento", explicó el joven estudiante.

El horario de los micros es otro impedimento dentro del servicio de transporte público. El autobús que sale a las 6:15 de Guachipas llega entre las 7:30 y 7:40, cuando los estudiantes ya deberían estar en sus clases a las 07:00. A pesar del retraso, deben pagar $4 mil 600 por el viaje hasta El Carril.

Actualmente los pasajeros solo cuentan con servicios a las 6:00, 8:30 y 18:15. Antes, tenían acceso al "Cafayateño", transporte que utiliza la ruta 68, pero ahora no permiten levantar a los estudiantes de Guachipas. Los estudiantes están desanimados porque continúan con su lucha por una solución al problema de transporte. Mientras tanto, siguen enfrentando costos elevados y largas horas de viaje para obtener su educación.

Las promesas incumplidas y los vecinos que la siguen padeciendo es otro de los temas que los pobladores de Guachipas plantearon a El Tribuno.

El tema del transporte para los estudiantes de esa zona sigue sin resolverse, a pesar de las solicitudes reiteradas y la clara necesidad de un servicio de transporte adecuado.

El senador Diego Cari, junto con su colega Jorge Soto de La Viña, pidieron ante la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMT), que el Flecha Bus implemente un servicio de rondín que mejore la conexión entre Guachipas y Coronel Moldes. Así, desde esta última localidad los estudiantes pueden usar el transporte del Área Metropolitana.

Guachipas, a 96 km de la incomprensión

Pese a la insistencia de los reclamos y la evidencia de la problemática para los jóvenes que quieren aprender una carrera, las respuestas que hasta el momento obtuvieron por parte de las autoridades del transporte son dispersas.

La respuesta de la AMT, es que, por la reducción de fondos nacionales y el aumento en los costos de operación, como el combustible y las exigencias salariales, es imposible dar soluciones inmediatas a los estudiantes y vecinos de esta parte de la provincia. De esta forma el contexto actual parece condenar a los estudiantes y a sus familias a una enorme erogación de dinero en procura de acceder a un futuro mejor, pero la realidad también señala que este reclamo no es nuevo y que desde hace tiempo vienen con gestiones.

El incremento excesivo en las tarifas del único transporte para los vecinos de Guachipas, afecta el presupuesto de los habitantes de esta parte de la provincia. Se sienten discriminados y marginados de las posibilidades de estudio y laborales. El pasaje diario hacia Salta capital era de $2 mil 400, y subió a $7 mil 550, y sin mejoras en la frecuencia del servicio.

Es decir que un estudiante, solo a El Carril necesita $200 mil para llegar a estudiar a un terciario y un trabajador gasta $300 mil al mes solo para trasladarse. Mientras los vecinos siguen sacrificando tiempo y dinero, las autoridades parecen aplazar indefinidamente una solución real.