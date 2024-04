Ana Guerrero Palma, intendenta de Mosconi, dijo que la situación social es “dramática”

La semana pasada, la Municipalidad de General Mosconi compró un medicamento para un paciente de escasos recursos que padece ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica). "No teníamos opción. O pagamos $ 1.000.000 por la caja del medicamento o no sobrevivía. Hasta hace poco, este paciente recibía el remedio por medio del programa nacional Incluir Salud pero, como Nación cortó las ayudas, la gente no tiene otro lugar para acudir que el municipio”, contó la intendenta Ana Guerrero Palma. Luego calificó a la situación como “dramática”.