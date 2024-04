En el bicentenario, honraron la figura del Coronel Moldes

Los vecinos de Coronel Moldes participaron en una serie de ceremonias para conmemorar el bicentenario del fallecimiento de José de Moldes. Estos actos, que se han llevado a cabo durante varios años en la gestión del intendente Omar Carrasco, buscan resaltar la importancia de incluir a este héroe salteño en el calendario de efemérides nacionales y reconocer su contribución a la historia de Argentina. Este año los homenajes comenzaron en la escuela que lleva su nombre, con la colocación de una corona de flores. Posteriormente, los vecinos y representantes de diversas instituciones rindieron tributo al Coronel Moldes, héroe de la independencia, con el descubrimiento de una placa conmemorativa. Y como corolario de la jornada, se llevó a cabo el último jueves con un multitudinario desfile cívico, militar y gaucho.

"El legado y sacrificio de José de Moldes evidencian su devoción por la nación. Era impensable ignorar una fecha tan crucial, un evento histórico de enorme significado para Coronel Moldes. Consideramos integrar a José de Moldes en nuestro calendario de efemérides como un momento trascendental y valorar su aporte no solo durante estos dos siglos, sino en el presente, como símbolo de valor y principios por su patria", declaró el intendente Omar Carrasco.

José de Moldes, oriundo de Salta y proveniente de linaje aristocrático, era hijo de un comerciante de bienes importados y cercano a la acaudalada familia Gurruchaga, que compartía su actividad comercial. A pesar de su fortuna, desde 1810 en adelante, hubo un desembolso constante de su patrimonio familiar en apoyo a la revolución y al ejército de Belgrano.

Dejó todo por su patria

Alberto Barros, director de Aportes Institucionales del Gobierno de la Provincia de Salta, destacó que Moldes luchó en el combate de Las Piedras y en la célebre batalla de Tucumán. Desafortunadamente, su figura no ha sido suficientemente reconocida, ya que fue un disidente en la historia. Su personalidad no toleraba ambigüedades; para él, todo era blanco o negro, bien o mal, libertad o dependencia, soberanía o sometimiento. Tal vez, si hubiera mostrado más habilidad política, habría alcanzado mayores logros. No obstante, su patriotismo es indiscutible. La ciudad de Moldes debe sentirse honrada de portar el nombre de este salteño que falleció envenenado en Buenos Aires.

Festival cultural

La Municipalidad de Coronel Moldes organizó un Festival Cultural en la plaza Güemes, de entrada libre y gratuita. Vecinos y turistas gozaron de una noche de música, baile y ferias. La comuna con estas actividades revalorizó la imagen del Coronel José de Moldes, héroe salteño de nuestra independencia y emblema de coraje y combate. Estos eventos no solo honraron la memoria de Moldes, sino que también sirvieron para reafirmar los valores de independencia y valentía que él representaba. Además, se enfatizó la importancia de incorporar su figura en el calendario de efemérides nacionales y reconocer su contribución a la historia argentina. "Desde el Gobierno de Salta, no dudamos en apoyar la celebración del bicentenario de Moldes junto a los vecinos de la localidad de Coronel Moldes. Aunque conmemoramos su muerte, es la luz de Moldes la que nos ilumina el camino hacia el futuro", dijo Alberto Barros.