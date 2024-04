El rodillo de la discordia: acusaciones cruzadas por una máquina

Campo Quijano todavía no se recupera de tantos años tirados a la basura por gestiones municipales que deberían haber puesto en una mejor posición a esta comunidad. Un nuevo escándalo reflotó los años de impericia y dejadez. El suceso que ocurrió este miércoles a la mañana es tan vergonzoso como increíble. Involucra a pasadas gestiones municipales, papeles irregulares y tenencias durante años de equipos viales. Un vecino de La Silleta alegó ser mandatario de la tenencia de un rodillo compactador de 5 mil kilos y no tuvo mejor idea que llevárselo sin aviso previo de la vereda frente a la Municipalidad de Campo Quijano.

Rubén Olarte, conocido como "El Guardián" de La Silleta por sus ideas de municipalizar su pueblo, afirma tener documentos que le otorgó el exintendente Folloni en noviembre pasado, y un papel firmado por el exsecretario de Gobierno, Adrián "Pir" Guaimas, autorizando a retirar este rodillo. Sin embargo, los trabajadores municipales y vecinos de Quijano, sostienen que el rodillo ha estado en posesión del municipio desde la época de otro exintendente, Tití Guaymas, hace más de 20 años.

Con la aparición del reclamo por la propiedad del rodillo, se reveló además, que este pesado aparato tiene custodia judicial, ya que es parte de una máquina recuperada durante la administración pública de la gestión de Manuel Cornejo, que hoy cumple una condena de seis años de prisión efectiva por hechos de corrupción. Por lo tanto, no puede ser retirado sin un proceso judicial.

"Se presentó una denuncia penal, ya que sin la posesión, tenencia o propiedad acreditadas, estamos ante un delito en grado de tentativa. La Policía actuó rápidamente gracias a la alerta de los vecinos, quienes proporcionaron una foto del tractorista que se llevaba el rodillo. Quién dice reclamar la propiedad, solo tiene un extraño documento firmado a días de dejar la función el exintendente Folloni", contó Adrián Albornoz, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Campo Quijano.

El asesor legal del municipio, Gastón Herrera declaró, por otro lado, que "el sujeto que reclama ser el dueño del bien, no tiene ningún documento que acredite su propiedad, mientras que el municipio tiene la posesión documentada del rodillo desde hace más de 15 años".

Herrera también comentó: "Si realmente fuera el dueño, debería haber presentado una denuncia en la comisaría, ya que si el municipio posee algo que no le pertenece, el dueño debería haberlo reportado. A pesar de que este hombre pueda demostrar la propiedad, la antigüedad de la posesión del rodillo por parte del municipio nos permite rechazar cualquier acción penal o reivindicatoria. La posesión no es insignificante para el municipio; forma parte del patrimonio público y lo defenderemos como corresponde".

"La dueña de este rodillo es la señora Marta Guzmán, mi suegra. Yo soy mandatario en este caso. El 30 de noviembre, la gestión anterior de Folloni nos devuelve el rodillo. Cuando comienza la nueva gestión de Lino Yonar, voy a verlo al ingeniero de Obras Públicas, al ingeniero Lamas, para saber si les servía el rodillo, para no llevarlo y para escuchar alguna oferta, y él textualmente me dice que no le hace falta el rodillo. Días después veo que el rodillo lo estaban utilizando en las calles", afirmó Olarte.