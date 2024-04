"El túnel del terror ", el juego que aterrorizó a los alumnos de una escuela de Tartagal

La Escuela de Villa Saavedra Jesús Reyes celebraba el acto por los 33 años de su creación y sin duda que para muchos chicos quedará en la memoria por el momento de terror que los propios compañeros los hicieron vivir. El juego, bien llamado "el túnel del terror" consistía en hacerlos ingresar a un aula, golpearlos, despojarlos de su calzado y colocarles bolsas de plásticos en la cabeza hasta que, por falta de oxígeno, se desmayaban o vomitaban.

Lo terrible es que el supuesto "juego" duró mucho tiempo y que ningún docente, directivo o personal de la escuela se dio cuenta lo que sucedía a pesar que por mucho tiempo se estaba poniendo en riesgo la seguridad y la vida de los alumnos, en especial de los más chicos quienes aterrados les informaron a sus padres el momento que les había tocado vivir, dentro de la institución escolar en el turno tarde.

Diversas actividades para festejar los 33 años

Fueron los padres de los chicos más afectados por este incalificable accionar de otros compañeros de la misma escuela quienes relataron lo que sucedió el lunes 22 y que fue ratificado por la propia directora de la escuela Jesús Reyes, la profesora Estella Maris Azar.t

Todo se produjo en el turno de la tarde cuando se disponían a celebrar el nuevo Aniversario de la institución educativa con diversas actividades. Una mamá que no quiso dar su identidad en los medios locales para evitar cualquier represalia con su hija explicó: "Mi hija va a primer año y me contó que en uno de los cursos había una fila larga para entrar, ella se acercó a mirar, a curiosear y otro alumno la empuja de atrás y la hace entrar a la fuerza. Cuando estaba adentro veía cómo les pegaban a otros chicos, les ponían bolsas plásticas en la cabeza y vio cómo uno de los chicos se desmayaba. Otra chica estaba vomitando y cuando la agarraron a ella también la golpearon y le pusieron esa bolsa en la cabeza. Ella intentó pedirles que la suelten porque no podía respirar y los chicos se reían".

La mamá recordó que "como a las 4 de la tarde me llamó la preceptora de mi hija para decirme que le lleve un par de zapatillas. Le pregunté si estaba todo bien y me dijo que sí, que no me preocupara pero que mi hija había roto sus zapatillas. Ella me aseguraba que estaba todo bien pero presentí que algo le había pasado y como vivo lejos, pedí que una vecina me lleve en su auto. Cuando llegué vi un móvil del 911 y una ambulancia en la puerta de la escuela. Era para asistir a los chicos que estaban descompensados o se habían desmayado por ese juego macabro".

La palabra de la directora

Estella Maris Azar, directora de la escuela Jesús Reyes consultada por El Tribuno dio más detalles de lo sucedido: "En el marco de la celebración por el 33ª Aniversario de la fundación de la escuela, se propusieron una serie de actividades deportivas y recreativas. Los chicos de segundo año con los profesores habían decidido hacer "el túnel del terror" por ese motivo los días anteriores a la actividad dos mamás se ofrecieron para hacer la ornamentación del aula donde se iba a hacer el juego. El lunes finalicé mi jornada de trabajo que correspondía al turno mañana por lo que alrededor de las 13.30 horas me retiré del establecimiento quedando a cargo la vice directora Maria Luisa Torres. Alrededor de las 18 horas la vicedirectora me informó que había una alumna descompensada por lo que la llamé y me informó que estaba todo bajo control y que ya había llamado al hospital y al 911".

La docente explicó que "ordené que suspendieran toda actividad aún sin saber hasta ese momento por qué se había producido la descompensación de la niña y el martes tomé conocimiento de lo que realmente había sucedido con el túnel del terror. Lamentablemente todo se desmadró. Supuestamente el juego consistía en que iban a transitar un camino con telas, iban a dar una vuelta y salían pero no fue así".

Llamado a la reflexión

La directora explicó que "los profesores tenían que haber estado presentes en cada actividad como si fuese un día normal, por eso los llamé a la reflexión a los docentes, ordenanzas y a los vice directores para que todos hagamos el mea culpa. Ha sido lamentable lo que sucedió y no tengo dudas que es responsabilidad de los adultos. Por medio de actas les he solicitado el descargo a los vice directores y desde el MInisterio ya me solicitaron que eleve un informe. Por mi parte hablé con las mamás y así supe que esas bolsas que usaban para ponerla en la cabeza de las compañeras eran parte de la ornamentación".

La docente explicó que algunos de los chicos que protagonizaron este hecho "ya están identificados y son de primero y segundo año, no eran los más grandes. Por todo lo que sucedió es muy importante que nos reunamos con los padres, reflexionar juntos y con estos chicos trabajar en la autorregulación de las conductas, aprender a gestionar las emociones y el respeto para con el otro; y que ojalá que sirva para que la sociedad comprenda que los adultos siempre deben estar presentes, más tratándose de una institución educativa".